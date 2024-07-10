Нестача води вдарила по літньому туристичному сезону у Греції

Reuters: Останніми роками була проблема з нестачею води, і але цього року для Греції вона стала особливо гострою

Літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше, ніж роком раніше.

Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.

Як пише Reuters, грецькі острови стикаються з водною кризою в пік туристичного сезону. Цього літа водна криза накрила грецькі острови Наксос, Карпатос і Тасос, де пересихали основні водойми з прісною водою.

«Найбільша водойма на грецькому острові Наксос висохла, корисна лише для черепах, які повзають по його мулистому мілководдю. Нижче за течією морська вода просочується в порожні зрошувальні колодязі, завдаючи шкоди цінному врожаю», – описують ситуацію журналісти.

На більшій частині території Греції за кілька місяців було мало дощів або їх зовсім не було, а вплив кліматичних змін спричинив підвищення температури, зливи та лісові пожежі.

У зв'язку з цим там запроваджують обмеження на споживання води та попутно шукають способи опріснення морської води – це необхідно не тільки для пиття, а й для поливу врожаю.

Справа в тому, що на більшій частині території Греції протягом кількох місяців дощів було замало або взагалі не було. Тепер, коли острови країни готуються прийняти рекордну кількість літніх туристів, навантаження на водопостачання різко зростає.

«У всьому Середземномор'ї спостерігається гостра нестача опадів, і, особливо на Наксосі, наші поверхові водойми порожні», – констатував мер острова Дімітріс Ліанос. Два водосховища острова наразі містять третину рівня минулого року, що еквівалентно лише кільком десяткам олімпійських басейнів.

«Ми вважаємо, що будуть певні проблеми, не щоденні, але в деяких районах, деяких вищих регіонах. Але ми віримо, що таких серйозних проблем, як відключення води в селах, не буде. Ми віримо, що все піде добре, і тому ми вжили всіх цих заходів», – прокоментував Ліанос

Експерти з питань клімату побоюються, що найгірше ще попереду, і кажуть, що коли наслідки посухи стають помітними, вживати заходів буде занадто пізно.

Раніше стало відомо, що муніципалітет Майорки обмежує споживання води для боротьби з «надзвичайною ситуацією» напередодні піку туристичного сезону. Муніципалітет Баньяльбуфар у горах Серра-де-Трамунтана на популярному курортному острові Майорка в Іспанії «перекриває крани» споживачів води, щоб задовольнити потреби в постачанні в літні місяці після відсутності опадів.