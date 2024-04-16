Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії

Більшість продуктів імпортується до країни, тому ціни стають високими

Нігерія є країною контрастів: це одна з найбагатших країн Африки, проте більшість населення проживає за межею бідності. За рівнем щастя країна посідає 102 місце, але люди на вулицях завжди усміхнені та відкриті. В Україні про Нігерію знають мало, та насправді ця країна з легкістю може здивувати. Зокрема, й цінами в магазині. Кореспондентка «Главкома», яка тимчасово переїхала до Нігерії, порівняла вартість продуктів в Африці та в Україні й дійшла певних висновків.

Найдешевшими продуктами виявилися звичайні овочі та фрукти. Це не дивно, адже в країні, де цілий рік літо, досить просто вирощувати помідори, огірки, банани та іншу свіжу городину й садовину.

Водночас список найдорожчих продуктів містить у собі далеко не одну категорію. Товарами з найвищими цінами виявилися молочні та м'ясні продукти, кава та чай. І це теж можна пояснити: більшість «молочки» та напоїв їдуть до Нігерії з Європи. Адже власних виробництв тут майже немає. Тож і ціни на такі звичні для українців товари стають нереально високими.

Магазини та продуктові ринки

Варто відразу зазначити, що значна більшість нігерійців здійснюють покупки лише на стихійних ринках. На таких базарчиках все дуже дешево й одночасно небезпечно для іноземців. А звичні для нас магазини – це розкіш, яка тут доступна лише для заможних нігерійців та іноземців.

Все пояснює рівень мінімальної зарплати в Нігерії – це 30 000N (найр), що становить приблизно 1 170 гривень. Середню зарплату вирахувати складніше, але вона не буде більшою за $140 – приблизно 5,5 тис. грн. Тому, на жаль, ціни в магазинах стають недосяжними для більшості місцевих жителів.

Молочна продукція

Ціни на молочні продукти не просто високі, а захмарно космічні:

масло: 4 700N – 9 800N, тобто від 160 до 335 грн;

молоко 1 л.: 3 100N – 4 500N, від 105 до 154 грн;

йогурт 1 л.: 5 000N – 6 000N, від 170 до 205 грн;

сир твердий (200 грам): 5 000N – 9 300N, від 170 до 318 грн;

грецький йогурт (аналог сметани): 3 950N, 135 грн.

Це не домашня продукція чи фермерська. Це звичайні магазинні товари, які приїхали з виробництва. Звісно, ціна коливається залежно від бренду та складу продукту.

Чому такі ціни? Все просто: в Нігерії майже немає молочних заводів. Сири, йогурти, масло може їхати з Європи. Тому логічно, що масло, яке подолало шлях з Данії до Нігерії, буде коштувати 330 грн.

Маленьких фермерських магазинів тут немає. Тому більшості наших улюблених продуктів – кисломолочного сиру, сметанки, ряжанки – тут взагалі немає. Люди про існування таких продуктів не знають, і це нормально для цього регіону, а для небагатьох українців, які тут проживають, такого з Європи ніхто не привезе.

Кореспондентка «Главкому» звернула увагу, що й вершки не всюди є, і на них позначка: European dairy cream – європейські молочні вершки. Це пояснює той факт, що для місцевого населення такий молочний продукт новий, тут не знають, для чого його використовувати. До речі, вершки теж дорогі, їдуть з Європи.

Хліб та різноманітна випічка

Українське зерно прямує морями до Африки. Тому можна здогадатися, що хліб, який з нього роблять, теж не дешевий.

Тут можна купити:

тостовий хліб за ціною в 3 000N – 102 грн;

пшеничний хліб: 1 500N – 50 грн;

вівсяний хліб: 1 100N – 37 грн;

пшеничний багет: від 950N до 3 000N – 32 грн до 102 грн.

Різноманітні булочки коштуватимуть від 800N і до 4 000N – від 27 грн до 136. Залежно від самої булочки та магазину.

Тут не буде хліба, який би мав смак українського. Деякий хліб взагалі чомусь солодкий. Випічка тут не така популярна, як в Україні.

Кава, чай та бакалія

Каву можна купити як за 5 000N – 171 грн, так і за 19 000N – 650 грн. Врахуйте, що цей діапазон про банки об’ємом 100-200 грам.

Чай в середньому коштує 3 000N – 4 000N, тобто 102-136 грн.

Гречки в Нігерії немає. Пшоняну чи пшеничну кашу теж не звариш. Зате макарони та рис до ваших послуг.

500 г звичайних макаронів: ≈2 100N – 71 грн;

1 кг подрібненої сочевиці: ≈7 000N – 239 грн;

1 кг довгого рису: ≈5 300N – 185 грн;

1 кг рису басматі: ≈4 600N – 157 грн;

Рис у Нігерії дуже люблять, як в Україні картоплю.

М’ясо, ковбаса та яйця

В асортименті є лише курятина, телятина та яловичина. Країна наполовину мусульманська, тому свинини не знайдеш.

Кореспондентка «Главкома» розповіла, що в магазині, де вона купує м’ясо, цінників немає. Тобто, треба або питати, або просто казати, що саме треба, і по факту дізнатися ціну. Вже після пакування. Така ж біда із цінами на ковбасу і деякий сир.

1 кг курячого фаршу: ≈8 500N – 290 грн;

1 кг курячих гомілок: 6 100N – 208 грн;

1 кг курячих крил: 6 600N – 225 грн.

Ковбаса тут не популярна та ціни на неї високі.

Яйця лише в упаковці. 15 шт коштує 3 100N – 106 грн.

Овочі та фрукти

Свіжі овочі та фрукти цілий рік, кожен сезон.

1 кг цибулі: 2 300N – 78 грн;

1 кг помідорів: 2 900N – 99 грн;

1 кг моркви: 1 900N – 65 грн;

1 кг огірків: 1 900N – 65 грн;

1 кг лимонів: 7 000N – 239 грн;

1 кг картоплі ≈2 500N – 85 грн;

1 кг солодкого перцю: 3 200N – 109 грн.

Кокос теж можна купити в магазині, якщо важко збити з пальми. 1 000N – 34 грн – і він ваш.

Ринки тут теж різняться, як і магазини. На такому базарчику, який називається Fruttie Market, купують овочі більшість місцевих жителів.

Тут, звісно, дешевше. Кілограм помідорів, перчиків, огірків, буде коштувати ≈1 500N – 51 гривню. Така ж ціна буде на величезну гілку бананів чи кілограм авокадо.

Взимку на ринку буде як полуниця, так і кавуни.

Отже, можна зробити висновок, що ціни на продукти в супермаркетах Нігерії кусаються. Проте для іноземців вибору немає: знайти якісну їжу можна лише в магазинах або на таких базарчиках. Купувати продукти там, де їх купують більшість нігерійців – небезпечно як для здоров’я, так і для власної безпеки.

Нагадаємо, у лютому в Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі». Фільм вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі.

У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.