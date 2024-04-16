Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії
Свіжі овочі та фрукти у Нігерії цілий рік
фото: glavcom.ua

Більшість продуктів імпортується до країни, тому ціни стають високими

Нігерія є країною контрастів: це одна з найбагатших країн Африки, проте більшість населення проживає за межею бідності. За рівнем щастя країна посідає 102 місце, але люди на вулицях завжди усміхнені та відкриті. В Україні про Нігерію знають мало, та насправді ця країна з легкістю може здивувати. Зокрема, й цінами в магазині. Кореспондентка «Главкома», яка тимчасово переїхала до Нігерії, порівняла вартість продуктів в Африці та в Україні й дійшла певних висновків.

Найдешевшими продуктами виявилися звичайні овочі та фрукти. Це не дивно, адже в країні, де цілий рік літо, досить просто вирощувати помідори, огірки, банани та іншу свіжу городину й садовину.

Водночас список найдорожчих продуктів містить у собі далеко не одну категорію. Товарами з найвищими цінами виявилися молочні та м'ясні продукти, кава та чай. І це теж можна пояснити: більшість «молочки» та напоїв їдуть до Нігерії з Європи. Адже власних виробництв тут майже немає. Тож і ціни на такі звичні для українців товари стають нереально високими.

Магазини та продуктові ринки

Варто відразу зазначити, що значна більшість нігерійців здійснюють покупки лише на стихійних ринках. На таких базарчиках все дуже дешево й одночасно небезпечно для іноземців. А звичні для нас магазини – це розкіш, яка тут доступна лише для заможних нігерійців та іноземців.

Все пояснює рівень мінімальної зарплати в Нігерії – це 30 000N (найр), що становить приблизно 1 170 гривень. Середню зарплату вирахувати складніше, але вона не буде більшою за $140 – приблизно 5,5 тис. грн. Тому, на жаль, ціни в магазинах стають недосяжними для більшості місцевих жителів.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 1

Молочна продукція

Ціни на молочні продукти не просто високі, а захмарно космічні:

  • масло: 4 700N – 9 800N, тобто від 160 до 335 грн;
  • молоко 1 л.: 3 100N – 4 500N, від 105 до 154 грн;
  • йогурт 1 л.: 5 000N – 6 000N, від 170 до 205 грн;
  • сир твердий (200 грам): 5 000N – 9 300N, від 170 до 318 грн;
  • грецький йогурт (аналог сметани): 3 950N, 135 грн.
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 2

Це не домашня продукція чи фермерська. Це звичайні магазинні товари, які приїхали з виробництва. Звісно, ціна коливається залежно від бренду та складу продукту.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 3

Чому такі ціни? Все просто: в Нігерії майже немає молочних заводів. Сири, йогурти, масло може їхати з Європи. Тому логічно, що масло, яке подолало шлях з Данії до Нігерії, буде коштувати 330 грн.

Маленьких фермерських магазинів тут немає. Тому більшості наших улюблених продуктів – кисломолочного сиру, сметанки, ряжанки – тут взагалі немає. Люди про існування таких продуктів не знають, і це нормально для цього регіону, а для небагатьох українців, які тут проживають, такого з Європи ніхто не привезе. 

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 4

Кореспондентка «Главкому» звернула увагу, що й вершки не всюди є, і на них позначка: European dairy cream – європейські молочні вершки. Це пояснює той факт, що для місцевого населення такий молочний продукт новий, тут не знають, для чого його використовувати. До речі, вершки теж дорогі, їдуть з Європи.

Хліб та різноманітна випічка 

Українське зерно прямує морями до Африки. Тому можна здогадатися, що хліб, який з нього роблять, теж не дешевий.

Тут можна купити:

  • тостовий хліб за ціною в 3 000N – 102 грн;
  • пшеничний хліб: 1 500N – 50 грн;
  • вівсяний хліб: 1 100N – 37 грн;
  • пшеничний багет: від 950N до 3 000N – 32 грн до 102 грн.
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 5

Різноманітні булочки коштуватимуть від 800N і до 4 000N – від 27 грн до 136. Залежно від самої булочки та магазину.

Тут не буде хліба, який би мав смак українського. Деякий хліб взагалі чомусь солодкий. Випічка тут не така популярна, як в Україні.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 6

Кава, чай та бакалія

Каву можна купити як за 5 000N – 171 грн, так і за 19 000N – 650 грн. Врахуйте, що цей діапазон про банки об’ємом 100-200 грам.

Чай в середньому коштує 3 000N – 4 000N, тобто 102-136 грн.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 7
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 8

Гречки в Нігерії немає. Пшоняну чи пшеничну кашу теж не звариш. Зате макарони та рис до ваших послуг. 

  • 500 г звичайних макаронів: ≈2 100N – 71 грн;
  • 1 кг подрібненої сочевиці: ≈7 000N – 239 грн;
  • 1 кг довгого рису: ≈5 300N  – 185 грн;
  • 1 кг рису басматі: ≈4 600N – 157 грн;

Рис у Нігерії дуже люблять, як в Україні картоплю.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 9
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 10

М’ясо, ковбаса та яйця

В асортименті є лише курятина, телятина та яловичина. Країна наполовину мусульманська, тому свинини не знайдеш.

Кореспондентка «Главкома» розповіла, що в магазині, де вона купує м’ясо, цінників немає. Тобто, треба або питати, або просто казати, що саме треба, і по факту дізнатися ціну. Вже після пакування. Така ж біда із цінами на ковбасу і деякий сир.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 11
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 12
  • 1 кг курячого фаршу: ≈8 500N – 290 грн;
  • 1 кг курячих гомілок: 6 100N – 208 грн;
  • 1 кг курячих крил: 6 600N – 225 грн.

Ковбаса тут не популярна та ціни на неї високі.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 13

Яйця лише в упаковці. 15 шт коштує 3 100N – 106 грн.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 14

Овочі та фрукти

Свіжі овочі та фрукти цілий рік, кожен сезон. 

  • 1 кг цибулі: 2 300N – 78 грн;
  • 1 кг помідорів: 2 900N – 99 грн;
  • 1 кг моркви: 1 900N – 65 грн;
  • 1 кг огірків: 1 900N – 65 грн;
  • 1 кг лимонів: 7 000N – 239 грн;
  • 1 кг картоплі ≈2 500N – 85 грн;
  • 1 кг солодкого перцю: 3 200N – 109 грн.
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 15
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 16

Кокос теж можна купити в магазині, якщо важко збити з пальми. 1 000N – 34 грн – і він ваш.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 17

Ринки тут теж різняться, як і магазини. На такому базарчику, який називається Fruttie Market, купують овочі більшість місцевих жителів.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 18

Тут, звісно, дешевше. Кілограм помідорів, перчиків, огірків, буде коштувати ≈1 500N – 51 гривню. Така ж ціна буде на величезну гілку бананів чи кілограм авокадо.

Взимку на ринку буде як полуниця, так і кавуни.

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії фото 19

Отже, можна зробити висновок, що ціни на продукти в супермаркетах Нігерії кусаються. Проте для іноземців вибору немає: знайти якісну їжу можна лише в магазинах або на таких базарчиках. Купувати продукти там, де їх купують більшість нігерійців – небезпечно як для здоров’я, так і для власної безпеки.

Нагадаємо, у лютому в Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі». Фільм вперше демонструвався у Західній Африці, а саме у столиці Федеративної Республіки Нігерія – Абуджі.

У заході взяли участь представники української громади, іноземного дипломатичного корпусу, представники адміністративних та бізнес кіл Нігерії, нігерійські ЗМІ.

Читайте також:

Теги: молочна продукція продукти зерно овочі фрукти Нігерія макарони полуниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для мешканців Польщі така форма протесту не є чимось новим – вони ще з 90-х розсипали зерно на залізничну колію
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
18 березня, 13:07
Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни
22 березня, 15:35
Єдиним наслідком блокування перевезень через Польщу є те, що поляки втратили дохід від транзиту
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
21 березня, 18:37
Імпортні помідори в Україні коштують в діапазоні 78-90 грн/кг
В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують
23 березня, 14:12
Росія за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна
Стало відомо, в які країни Росія вивозить крадене українське зерно
29 березня, 18:18
Біженців у Канаді заохочують до ресторанного бізнесу
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
29 березня, 05:00
Площа загоряння становить 1 тис. кв. м.
У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)
3 квiтня, 20:00
Зараз середня ціна на тепличні томати в Україні на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року
Ціна на імпортні томати знову зросла: аналітики оцінили тенденцію
6 квiтня, 11:20
Італія продовжує замовляти пшеницю у країні Путіна, незважаючи на санкції
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
12 квiтня, 14:51

Соціум

Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії
Масло за 290 грн, кілограм бананів за 30: які ціни на продукти в тропічній Нігерії
РФ перекидає ексвагнерівців з «Африканського корпусу» на Білгородщину – ISW
РФ перекидає ексвагнерівців з «Африканського корпусу» на Білгородщину – ISW
У Пакистані внаслідок негоди загинуло понад 40 людей
У Пакистані внаслідок негоди загинуло понад 40 людей
Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот
Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: наглядачці за зброєю оголошено вирок
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: наглядачці за зброєю оголошено вирок
Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: постраждав поліцейський, затримано 14 людей
Протест у Тбілісі проти закону про «іноагентів»: постраждав поліцейський, затримано 14 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
28K
Демобілізація військових: нардепи хочуть внести зміни до закону «Про військовий обов’язок»
22K
Постріл у стінах прикордонної академії Хмельницького. Військовий заплатить великий штраф
13K
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
11K
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
6386
Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Вчора, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Вчора, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Вчора, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Вчора, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua