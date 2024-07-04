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Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець
Риба в Україні продовжує дорожчати
фото із відкритих джерел

Станом на початок липня вартість риби в Україні продовжує зростати

Влітку українці традиційно більше віддають перевагу вживанню риби – як свіжої, так і свіжомороженої. Проте її вартість цьогоріч не зовсім тішить. Так ціни на рибу й морепродукти в київських магазинах і на ринках з морепродуктами зашкалюють.

Дикого атлантичного тунця можна купити за 2 500 грн за 1 кг, а суші – за мінімальною ціною у 365 грн. Але можна знайти і суттєво дешевші, хоча і не надто бюджетні альтернативи. Про це промовисто свідчать дані порталу Мінфін.

Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець фото 1
Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець фото 2
Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець фото 3

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.  Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тонн для цукру.

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Теги: Мінфін імпорт українці морепродукти

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