Ціни на рибу ростуть: скільки коштує короп, скумбрія та оселедець

Станом на початок липня вартість риби в Україні продовжує зростати

Влітку українці традиційно більше віддають перевагу вживанню риби – як свіжої, так і свіжомороженої. Проте її вартість цьогоріч не зовсім тішить. Так ціни на рибу й морепродукти в київських магазинах і на ринках з морепродуктами зашкалюють.

Дикого атлантичного тунця можна купити за 2 500 грн за 1 кг, а суші – за мінімальною ціною у 365 грн. Але можна знайти і суттєво дешевші, хоча і не надто бюджетні альтернативи. Про це промовисто свідчать дані порталу Мінфін.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою. Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тонн для цукру.