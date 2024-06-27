Кудрицький прокоментував «захмарні зарплати членів правління «Укренерго»

Очільник «Укренерго» зазначив, що його зарплата не змінювалася з 2020 року, при цьому оплата праці персоналу «Укренерго» за цей період зросла в середньому на 70%

Кудрицький: «Ні про які 2 мільйони гривень на місяць, про які писали у медіа, не йдеться і ніколи не йшлося»

Очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький спростував чутки про захмарні зарплати членів правління «Укренерго». У інтерв’ю hromadskе Кудрицький заявив, що його зарплата становить близько 420 тис. грн. на місяць після сплати податків.

Голова правління «Укренерго» повідомив, що зарплати членів правління «Укренерго», яких, окрім нього, ще четверо, коливаються. Платня може становити близько 250–300 тис. грн. після сплати податків.

«Ні про які 2 млн. грн. на місяць, про які писали у медіа, не йдеться і ніколи не йшлося. Мою зарплату мені встановила Наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 тис. грн. на місяць після сплати податків», - заявив Володимир Кудрицький.

Очільник «Укренерго» зазначив, що його зарплата не змінювалася з 2020 року, при цьому оплата праці персоналу «Укренерго» за цей період зросла в середньому на 70%. Також, за словами Кудрицького, більшість премій, передбачених контрактом, у період пандемії не виплачувалися, а з початком повномасштабного вторгнення їх просто «заморозили».

Як пояснив голова правління «Укренерго. У Наглядовій раді компанії більшість незалежних членів — іноземці, їм складно пояснити, що таке надбавка за стаж, надбавка за інтенсивність праці тощо. Тому вони оцінили ринок праці у 2020 році й озвучили, яку суму буде отримувати голова правління «Укренерго». Кудрицький додав, що ця сума містить передбачені законодавством надбавки.

Очільник «Укренерго» припускає, що джерелами інформації про 2 млн. грн. зарплати, яка зʼявилась у пресі, були люди, які, очевидно, не можуть мати ніяких правдивих даних і зв'язків з «Укренерго».

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата по всіх галузях економіки зросла на 22,5%. Наразі середня зарплата становить 18 903 грн, йдеться у даних Державної служби статистики.

До слова, виплата зарплати «у конверті» – поширена практика в усьому світі, і Україна не виняток. І хоча, на перший погляд отримання більшої суми «на руки» може здаватися вигідним, насправді офіційна зарплата має суттєві переваги, які роблять її кращим вибором для працівника. І передусім це – впевненість у найближчому майбутньому, що набуває особливої цінності у часи невизначеності, каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

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