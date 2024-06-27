Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву

За словами першого заступника голови Банку Росії, вирішувати проблеми з платежами «треба якнайшвидше» і не гребувати навіть екзотичними чи застарілими механізмами

Нова хвиля західних санкцій із масовим блокуванням банківських платежів, у тому числі через країни, які вважаються «дружніми», може призвести до «загибелі» російської економіки. Про це в середу на сесії Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив перший заступник голови Банку Росії Володимир Чистюхін, повідомляє The Moscow Times.

За словами Чистюхіна, вирішувати проблеми з платежами «треба якнайшвидше» і не гребувати навіть екзотичними чи застарілими механізмами.

«Те, що здавалося нам вчорашнім днем, непопулярним – там, не знаю, свопи, якісь клірингові системи, використання крипти – все треба апробувати, все треба пробувати, – закликав Чистюхін, – Бо [якщо] не буде нормальних розрахунків за продукцію із зовнішньоекономічної діяльності, для нашої експортно та імпортно залежної країни це просто все, це смерть».

Російські компанії з початку зими зіштовхнулися з проблемами у проведенні платежів – невдовзі після того, як президент США Джо Байден розширив повноваження американського Мінфіну та дозволив йому відключати від доларових розрахунків будь–які банки по всьому світу за допомогу російському ВПК.

Блокувати розрахунки почали банки Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів – ключових хабів паралельного імпорту до Росії.

Слідом до фінансової блокади підключилися банки Китаю – головного покупця російської нафти та найбільшого постачальника імпортних товарів на російський ринок.

Нагадаємо, 24 червня, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України», – вказали у Раді ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією.