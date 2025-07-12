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Українські школярі навчаться керувати FPV-дронами: Міноствіти затвердило зміни до програми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українські школярі навчаться керувати FPV-дронами: Міноствіти затвердило зміни до програми
Аби школярі могли навчитися керувати дронами, для закладів освіти закуплят ьвідповідне обладнання
фото з відкритих джерел

Оновлене обладнання дасть змогу підготувати учнів до використання сучасних технологій у сфері безпеки

Українських школярів навчатимуть керування FPV-дронами у рамках оновленого предмету «Захист України» для закладів середньої освіти. Відповідні зміни вже затверджено наказом Міністерства освіти та науки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОН.

Зазначається, що до оновленого переліку засобів навчання та обладнання для викладання «Захисту України» увійшли:

  • симулятори для управління FPV-дронами із комп'ютерами;
  • дрони для практичного навчання;
  • радіостанції для вивчення основ зв'язку;
  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
  • планшети для навчання;
  • сучасне мультимедійне обладнання;
  • манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги;
  • турнікети та засоби зупинки кровотечі;
  • комплекти тактичної медицини;
  • тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм;
  • оновлені каски та бронежилети;
  • протигази з сертифікатами якості;
  • засоби хімічного захисту;
  • інше необхідне обладнання.

«Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях», – сказано у повідомленні МОН.

Нагадаємо, в одній з областей України обладнано полігони, на яких студенти зможуть пройти базову загальну військову підготовку (БЗВП). 

У вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.

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Теги: МОН школярі навчання студенти

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