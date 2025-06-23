Із 1 липня проїзд для школярів у транспорті буде платним: як отримати знижку

Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року

Влітку школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року – з 1 вересня до 1 липня – відповідно до рішення Київської міської ради. про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий » та терміналах самообслуговування.

Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), через сайт КП «ГІОЦ» або в додатку EasyPay.

Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання (згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 05.03.2020):

325 грн – проїзний без обмеження поїздок на місяць;

162,50 грн – проїзний без обмеження поїздок на другу половину місяця;

72,50 грн – проїзний на місяць на 46 поїздок;

97,50 грн – проїзний на місяць на 62 поїздки;

143,75 грн – проїзний на місяць на 92 поїздки;

192,50 грн – проїзний на місяць на 124 поїздки.

У КМДА наголошують, що учні можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується. Також у літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року.

Нагадаємо, у Києві з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Це значно спростить пересадку з приміських рейсів та забезпечить комфорт пасажирів.