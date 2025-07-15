Законопроєкт про 50 тис. грн за народження дитини розсварив соцмережі

Закон ще не ухвалено, а матері вже знайшли «зраду»

Законопроєкт Кабміну про значне збільшення допомоги за народження дитини викликав у частини українців хвилю обурень. Невдоволені ті матері, які народять до того моменту, коли закон набере чинності. «Главком» зібрав думки жінок щодо можливого нововведення.

Коментарі з обуреннями зокрема захопили Tik-Tok. Зазначимо, що українці не ознайомлені з точним текстом проєкту закону, адже сайт Кабміну частково закритий з початку повномасштабного вторгнення, а у Верховній Раді документ ще не зареєстровано. Тому це викликало суперечки між громадянами. Дехто вважає, що збільшену виплату отримають лише ті, хто народить після того, як закон набере чинності. Інші ж впевнені, що справедливо буде отримати її всім, хто народив після повномасштабного вторгнення.

«Класно вони придумали. Отримуйте 860 грн, якщо «не влізли» під дату. Вважаю, якщо підіймати виплату, то усім. Бо це ті самі мами, ті самі діти й ті самі витрати. Яка різниця, народила ти три місяці тому, рік тому чи 1,5 року тому?», – пишуть користувачі. «Дякую, що обділили мам, які вже народили і отримують 860 грн», – обурені жінки. «Можна було б підняти виплати батькам, які народили після повномасштабного вторгнення. А то тільки тим, хто має народити. А хто народив день, тиждень, місяць, рік назад? Допомога не потрібна?», – засмучені користувачі.

«Цькували мам, що третього народжували для броні чоловіка. Тепер будуть цькувати тих мам, які будуть мати по 7 тис. грн», – жартують українці.

Зазначимо, що багато нюансів стосовно нового законопроєкту досі залишаються не зрозумілими. Наприклад, вихід з декрету через рік та 7 тис. грн для матерів, які не мають професійного стажу. Через це також виникла хвиля обурень.

«Тобто народжують дитину, не працюють, не мають освіти й професійного стажу і будуть мати 7 тис. грн? На кого це розраховано», – пишуть жінки. «То я маю працювати й платити податки, щоб хтось сидів без стажу і народжував дітей? Класно...», – обурюються громадяни, які працюють.

Частина жінок звернула увагу на пункт про вихід з декрету, але він поки досі не до кінця пояснений владою. Тому трактують його по-різному: «За новими стандартами, декрет буде тривати тільки рік. А дітей після року куди дівати? З собою на роботу чи як?».

Дехто навпаки дуже зрадів за те, що інші жінки отримуватимуть більші виплати.

Інші ж українки накинулись на тих, хто обурився ініціативою уряду. «Дівчата, яких жах, ви що народжуєте заради коштів від держави? Мені шкода ваших дітей. Маразм...», – пишуть українці.

Що відомо про ініціативу уряду?

Вчора, 14 липня, уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, документ передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

«Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше як 1 тис. грн, а після ухвалення закону буде складати 7 тис. грн на місяць. Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд» – каже він.

Крім того, буде впроваджено програма «єЯсла»: «Після того, як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка».

Коли закон про збільшення виплат на новонародженого має увійти в дію?

Наразі текст документа публічно не оприлюднений, тому невідомо, що прописано в прикінцевих положеннях законопроєкту. Проте, за процедурою, уряд має подати документ до Верховної Ради, там його мають зареєструвати. Потім проєкт має пройти схвалення профільного комітету, після чого подається для голосування у залі в першому читанні.

Після цього парламентарям дається певний час для внесення правок і голосування за закон у другому чинні. Далі його має підписати голова Верховної Ради та президент, після чого опублікують в офіційному парламентському виданні «Голос України», і вже тоді потрібно чекати поки документ набере сили.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії коефіцієнт народжуваності в Україні становить 0,9 дитини на одну жінку. Це є найнижчим показником для нашої країни.