У Києві діти, які допомагали розбирати завали після атаки РФ, отримали нагороди

Школярі допомагали рятувальникам та комунальникам ліквідовувати наслідки російського обстрілу 17 червня

Столичні посадовці вручили подяки дітям, які долучилися до розбору завалів в районі бульвару імені Вацлава Гавела у Солом'янському районі після атаки РФ у ніч на 17 червня. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також пообіцяв, що мешканці пошкоджених у районі квартир отримають компенсації до 30 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У ніч на 17 червня, коли Росія завдала масованого удару по Києву дронами-шахедами та ракетами, найбільших руйнувань зазнав саме Соломʼянський район. В одному з будинків обвалився цілий під'їзд, зруйновані квартири, вибуховою хвилею у десятках будинків були вибити шибки.

Посадовці вручили дітям подяки за допомогу й подарували канцелярські набори й сертифікати в парк атракціонів фото: Суспільне

Волонтери взялися допомагати рятувальникам та комунальникам ліквідовувати наслідки російського обстрілу. Зокрема, активно долучилися і школярі району. Сьогодні їх запросили до Солом'янської райдержадміністрації, де столичні посадовці вручили дітям подяки за допомогу й подарували канцелярські набори й сертифікати в парк атракціонів.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко, який брав участь у нагородженні дітей, повідомив, що більшість вікон, які були вибиті, вже зашиті. Окрім цього посадовець пообіцяв, що усі власники пошкоджених осель до 30 червня отримають компенсації.

Чи буде придатний для життя будинок на Гавела після завданих йому руйнувань, посадовець поки не береться прогнозувати. Сказав, що попереду ще інструментальне обстеження.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву: застосували дрони, крилаті й балістичні ракети. Пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури зафіксовали у семи районах столиці. У Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав прямого ворожого удару в ніч на 23 червня 2025 року.

До слова, у Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають. Загалом, за результатами технічного та комісійного обстеження, у Києві визначено 72 багатоквартирні будинки (з них 36 – у 2025 році), що потребують відновлення за кошти міського бюджету. Ці дані були озвучені під час розширеної наради 26 червня.