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Глава Мінсоцполітики розповіла, як отримати «Пакунок школяра»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Глава Мінсоцполітики розповіла, як отримати «Пакунок школяра»
За словами міністерки, українці не зможуть витратити отримані гроші на ті товари, які не пов'язані з дітьми
фото: «Відбудова. Запоріжжя»

Батькам школярів у «Дії» надходитимуть сповіщення про доступну фінансову допомогу

«Пакунок школяра» стане доступний після того, як батьки запишуть свою дитину до школи. Шкільна система передаватиме цю інформацію до Пенсійного фонду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю міністерства соціальної політики Оксану Жолнович в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, у «Дії» українцям приходитиме push-повідомлення, що вони можуть отримати фінансову допомогу. «Далі вони підтверджують заявкою через «Дію», що готові, і на їхню спеціальну віртуальну картку в «Дії» зараховують гроші», – каже посадовиця

Міністерка уточнила, що в разі, якщо у батьків немає «Дії», вони можуть прийти до Пенсійного фонду і підписати відповідну заяву на отримання допомоги в будь-якому сервісному центрі. Для цього їм необхідно буде вказати рахунок для зарахування коштів.

Варто зазначити, що батьки не зможуть витратити гроші на ті товари, які не пов'язані з дітьми. Наприклад, алкоголь. При цьому покупки можна буде здійснювати як в онлайн, так і в офлайн магазинах.

«Є спеціальні магазини, там є спеціальні коди за такою класифікацією діяльності, і це можливо зробити в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також у тих магазинах, які торгують і дорослими, і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів», – пояснила чиновниця, зазначивши, що магазини також повинні будуть підтверджувати, на що було витрачено кошти.

Нагадаємо, уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Це грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина.

До слова, під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року – з 1 вересня до 1 липня – відповідно до рішення Київської міської ради.

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Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики школярі

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