Без послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії буде неможливо підготуватися до зими – експерт

Опалювальний сезон розпочнеться вже через п’ять місяців

Наступні кілька місяців на ринку електроенергії відбудуться зміни, без яких підготуватись до наступного опалювального сезону буде доволі складно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це заявив Максим Білявський, віцепрезидент Energy Club та голова наглядової ради ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

За його словами, у підготовці до опалювального сезону, який розпочнеться через п’ять місяців, стоятиме питання фінансової ліквідності ринку електричної енергії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Особисто я вважаю, що вводити диференційовані ціни на електричну енергію для населення доведеться. Доведеться змінювати прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії – ред.), інакше назбирати кошти у всіх суб’єктів господарювання ринку електроенергії не вдасться», – сказав він.

Білявський підкреслив, що нинішня ситуація із браком коштів на підготовку до наступної зими не дозволить уряду і далі відкладати підвищення.

«Я вважаю, що у наступні декілька місяців нас очікують зміни, які мали відбутися ще два роки тому. Без цих змін підготуватися вчасно і належним чином до опалювального сезону буде доволі складно», – підсумував Білявський.

Нагадаємо, Національний банк України передбачає підвищення тарифів на електроенергію для населення вже цього року.