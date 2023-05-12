Підвищення тарифу на електроенергію вже цього року. Прогноз НБУ
Припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році
Цього року можуть підвищити тарифи для населення, але цей процес буде супроводжуватись розширенням соціальної підтримки, йдеться в інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за квітень.
«На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатимуть насамперед урядові рішення з приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв’язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі», – говориться в ньому.
Водночас прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів в поточному році.
«Зважаючи на високу соціальну значущість тарифів, очікується, що їх підвищення буде поетапним і триватиме впродовж декількох років, а також супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки», – підкреслили в НБУ.
Натомість припускається, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише в наступному році.
Нагадаємо, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості.
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