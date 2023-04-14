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Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Масований обстріл Слов’янська, Україна повернула тіла 82 військовослужбовців. Головне за 14 квітня

Росіяни завдали одразу кілька ударів по житлових кварталах Слов’янська, зруйнували багатоповерхівки та пошкодили школу

Син Коломойського на курорті у Франції, знищено частину елітного спецназу росіян, Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії, Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців. Ці та інші події 14 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Масований обстріл Слов’янська: є загиблі, під завалами люди

Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Через це зруйновано декілька поверхів однієї з багатоповерхівок, є руйнування інших будівель. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

Данілов розповів, яку зброю застосує Україна для звільнення Криму

Україна використовуватиме будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)

Навіть під час повномасштабного вторгнення українці спокійно відпочивають, але не у Карпатах, а на фешенебельному гірськолижному курорті у французьких Альпах.  На вулицях містечка можна зустріти чимало автівок із українськими номерами. Про це йдеться у другій частині розслідування «Української правди» під назвою  Батальйон «Куршевель».

Знищено частину елітного спецназу – The Washington Post розкрив шокуючі втрати росіян

Американська розвідка вважає, що три бригади російського спецназу за час повномасштабної війни з Україною втратили вбитими та пораненими до 90-95% особового складу. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону. 

Китай офіційно заперечив поставки зброї Росії

Китай не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на спільній прес-конференції зі своєю колегою з Німеччини Анналєною Бербок.

Ірина Никорак: Неприйнятно, коли військові під обстрілами у Херсоні не отримують доплат

У парламентському корпусі на тижні, що минає, сталося поповнення. Замість Михайла Забродського, який у березні написав заяву про складення депутатських повноважень, аби зосередитись на військових справах, прийняла присягу 26 номер списку «Європейської солідарності» Ірина Никорак. 

Україна повернула тіла 82 загиблих військовослужбовців

14 квітня Україні вдалося повернула тіла ще 82 полеглих за українську свободу захисників. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», – йдеться у повідомленні.

Справа на $100 млн, або Неймовірні пригоди «британського інвестора» з російським паспортом

Скандал навколо ексгендиректора «Лукойла» Тамаза Сомхішвілі, який намагається відсудити у громади Києва близько $100 млн,  отримав неочікуване продовження. Один з телеграм-каналів опублікував на його підтримку дослідження Центру контент-аналізу, який пов’язують із депутатом від «Слуги народу» Олександром Маріковським. У Центрі відхрестилися від співпраці із громадянином Росії і заявили, що були введені в оману його захисником. Втім, в цій історії залишилося ще багато запитань, відповіді на які спробує дати цей матеріал.

Дев’ять років тому розпочалася АТО. П’ять ключових міфів про початок війни

Центр стратегічних комунікацій згадує та спростовує основні міфи російської пропаганди навколо конфлікту на сході України протягом 2014-2022 років.Антитерористична операція тривала на Сході України з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018-го.

Нагадаємо, триває 415-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом доби противник завдав шість авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: розвідка міністр гроші Генштаб завод Слов’янськ документи українці військові розслідування Україна населення втрати ворог Ірина Никорак

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