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Через великі втрати Росія створила нову групу військ на півдні України – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Через великі втрати Росія створила нову групу військ на півдні України – британська розвідка
фото ілюстративне

За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії

Росія зазнала великих втрати на окупованій території України, тому створила нову групу військ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. 

Як наголошується у зведенні, 18 квітня 2023 року Кремль опублікував пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав «Дніпровську групу військ».

Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін «група військ» в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування.

За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

«Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра», - зазначають у міноборони Британії.

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: росія Міноборони президент населення втрати британська розвідка

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