Головна Новини
search button user button menu button

Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
в Україні подорожчала сіль
фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів України оприлюднило зростання цін на харчову морську сіль

В Україні ціна на сіль у травні виросла після двомісячного спаду. Загалом вартість зросла на 1,15 грн/кг.
Про це йдеться на сайті «Мінфін».

Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:

  • Varus - 28,50 грн/кг;
  • Megamarket - 37,60 грн/кг

Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.

Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок фото 1

Станом на 9 травня, ціни на інші спеції, такі як перець та соуси у популярних українських супермаркетах наступні:

  • перець чорний горошок - 7,20 грн/10г;
  • приправа Еко до шашлику - 8,16 грн/10г;
  • томатна паста - 80,42 грн/350г;
  • заправка Торчин томатна для борщу - 34,86 грн/240г;
  • майонез Щедро 67% - 44,58 грн/300г.

Раніше повідомлялося, що НБУ оновив прогноз інфляції та анонсував, якими будуть ціни на продукти в Україні.

До слова, 1 червня в Україні планують підвищити ціни на електроенергію для населення. Стрибок буде чималим: від нинішніх 1,68 грн до 2,88 грн за кВт на годину.

Читайте також: Слуга народу б’є на сполох: після «яєчного» скандалу у Міноборони зріє «яблучний»
Теги: Мінфін Міноборони продукти населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
УПЦ МП заявила на акторів «Кварталу 95» в поліцію через «богохульство»
13 квiтня, 10:53
Традиційно напередодні свят зростає попит на певні категорії товарів, що також рухає ціни нагору
В Україні впаде ціна на продукти харчування: які саме категорії
11 квiтня, 01:47
Сутички між армією та Силами швидкого реагування Судану (RSF) стають дедалі жорсткішими
Переворот у Судані: МЗС зробило заяву
17 квiтня, 18:50
«Очікуємо ґрунтовних рішень»: Зеленський вказав, що найголовніше у новому «Рамштайні»
«Очікуємо ґрунтовних рішень»: Зеленський вказав, що найголовніше у новому «Рамштайні»
17 квiтня, 19:18
«Маріупольський м’ясник» Михайло Мізинцев
Міноборони РФ звільнило з високої посади генерала на прізвисько «маріупольський м’ясник»
27 квiтня, 11:06
Ракетний удар по Умані, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня
Ракетний удар по Умані, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня
28 квiтня, 21:15
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
2 травня, 08:15
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
3 травня, 00:19
6 травня в Нижньому Новгороді невідомі підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста Прилєпіна
Підрив автомобіля Прилєпіна: Банкова повідомила, хто причетний до замаху
7 травня, 08:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8476
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6978
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту