Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок

Міністерство фінансів України оприлюднило зростання цін на харчову морську сіль

В Україні ціна на сіль у травні виросла після двомісячного спаду. Загалом вартість зросла на 1,15 грн/кг.

Про це йдеться на сайті «Мінфін».

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Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:

Varus - 28,50 грн/кг;

Megamarket - 37,60 грн/кг

Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.

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Станом на 9 травня, ціни на інші спеції, такі як перець та соуси у популярних українських супермаркетах наступні:

перець чорний горошок - 7,20 грн/10г;

приправа Еко до шашлику - 8,16 грн/10г;

томатна паста - 80,42 грн/350г;

заправка Торчин томатна для борщу - 34,86 грн/240г;

майонез Щедро 67% - 44,58 грн/300г.

Раніше повідомлялося, що НБУ оновив прогноз інфляції та анонсував, якими будуть ціни на продукти в Україні.

До слова, 1 червня в Україні планують підвищити ціни на електроенергію для населення. Стрибок буде чималим: від нинішніх 1,68 грн до 2,88 грн за кВт на годину.