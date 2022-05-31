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    Шмигаль розповів, що надалі буде з пенсіями

    Денис Шмигаль обіцяє, що усі соцвиплати будуть виплачено вчасно і в повному обсязі&nbsp; - Шмигаль розповів, що надалі буде з пенсіями
    Денис Шмигаль обіцяє, що усі соцвиплати будуть виплачено вчасно і в повному обсязі 
    фото: Кабмін

    З початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж минулого року

    Війна в Україні проти російських окупантів триває понад три місяці, водночас уряд платив і платитиме у повному обсязі всі соціальні зобов’язання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    «З початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж минулого року. У березні, попри війну, була проведена індексація виплат практично для всіх українських пенсіонерів. Загалом із початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 млрд грн», – розповів урядовець.

    Кабмін також продовжив фінансувати й інші соціальні програми. Це допомога багатодітним родинам, допомога людям з інвалідністю, допомога одиноким батькам, субсидії.

    За ці три місяці на відповідні програми з бюджету було виділено фактично 30 млрд грн. Мова йде про підтримку від держави для майже 6 мільйонів українців.

    Окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців.

    «Запроваджена урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень для дітей та 2 тисячі гривень для дорослих. Активно ця програма запрацювала у квітні, і за цей час майже 1,5 млн родин отримали допомогу від держави», – повідомив Шмигаль.

    Загальна сума виплат вже сягнула 10 млрд грн.

    Нагадаємо, що частина українців у червні отримає перераховані пенсії. Розмір збільшення пенсій для кожного пенсіонера залежить від тривалості стажу та заробітної плати.

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    Теги: Кабмін пенсіонери соцвиплати бюджет уряд пенсія Денис Шмигаль
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    Шмигаль розповів, що надалі буде з пенсіями