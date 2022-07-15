Нарахування пенсій у 2023 році: Мінсоцполітики розповіло про важливі зміни

Особам старше 65 років нададуть доплати до пенсій

Міністерство соціальної політики планує запровадження доплат до пенсій пенсіонерам віком від 65 років з 2023 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Глава міністерства Марина Лазебна зазначила, що Україна вже зараз на практиці впровадила елементи базового пенсійного доходу за допомогою доплат до страхових пенсійних виплат.

«Я маю на увазі «вікову лінійку» доплат до пенсії, яку ми впровадили за ініціативою президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати у жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника», – сказала Лазебна.

Міністерка наголосила, що іншого шляху забезпечити мінімальні норми у пенсійному забезпеченні без підвищення внесків не існує. А для гарантування літнім людям мінімально необхідних для життя доходів необхідно закріпити базовий пенсійний дохід на рівні закону.

Міністерство вже напрацювало необхідний законопроект і отримало схвальні висновки до нього від Світового Банку та Міжнародної організації праці.

Нагадаємо, що з 1 липня пенсії та інші соціальні виплати для українців зросли. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму непрацездатних осіб, тож 1 липня збільшилася на 93 грн. Максимально дозволена пенсія також збільшується – на 930 грн. Відтепер вона складатиме 20 279 грн.