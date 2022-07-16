Підвищення пенсій: кому індексують виплати після війни

Перерахунок спецпенсій проводитимуть шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення розміру пенсії

В Україні деяким категоріям пенсіонерів слід очікувати зростання пенсійних виплат лише після закінчення війни. Уряд вніс відповідні зміни, ухваливши постанову №727 «Деякі питання індексації пенсій».

Кому слід чекати індексації пенсій після війни

В Україні деяким категоріям громадян необхідно чекати завершення війни, щоб отримати індексацію пенсії.

Оскільки право на індексацію пенсій набули особи, які отримують пенсію призначену відповідно до законів «Про науково-технічну діяльність», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», до таких категорій належать:

науковці;

державні службовці;

народні депутати.

Право на індексацію пенсійних виплат для цих категорій осіб закріплено у законі «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства».

Зростання спецпенсій: на скільки їх підвищать

Повідомляється, що перерахунок спецпенсій проводитимуть шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів. При цьому доплати та надбавки не будуть враховані. Розмір індексації становитиме 14%.

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