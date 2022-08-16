Чи треба скорочувати зарплати під час війни? Відомий банкір дав пораду
Гороховський дав декілька порад бізнесменам, як втриматися на плаву
Зрізати зарплати під час того, як економіка країни переживає не найлегші часи, а тим паче під час воєнного стану - це помилка. Про це заявив банкір Олег Гороховський.
«За будь-якої турбулентності руки менеджера перш за все тягнуться до урізання витрат. А коли ти хочеш зрізати витрати перше, що спадає на думку це скоротити зарплати. Це помилка. Це як до каліцтва додати образу», - писав Гороховський.
Разом з тим Гороховський дав декілька порад бізнесменам, як втриматися на плаву та не втратити найцінніше - працівників:
- Зарплата назад не ходить;
- Ваша дупа ніщо, в порівнянні з тим якщо ви втратите кращих людей;
- Зріжте зарплату собі, вона у вас набагато більша;
- Займіться доходами;
- Зарплата у дуже багатьох бізнесів становить відносно невелику питому вагу в операційних витратах і якщо оптимізувати витрати краще зайнятися основними центрами витрат;
- Люди не люблять тих, хто їх кривдить. Одного разу образивши команду, вам буде дуже складно повернути її лояльність у майбутньому;
- Все чого ви досягли ви досягли завдяки тим, хто з вами. Не зраджуйте своїх;
Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що зарплати українців вийдуть на довоєнний рівень вже у 2023 році. Доходи населення в Україні під час війни різко знизилися. Національний банк прогнозує скорочення номінальні зарплати у 2022 році з урахуванням інфляції на 27%.
Як свідчать результати опитування, проведеного Групою «Рейтинг», половина працюючих зазнали зниження зарплати від 10% і більше відсотків. У 43% зарплата не змінилась, в 9% – зросла. Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців. Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню.
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