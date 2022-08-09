МОЗ повідомив, як змінилися зарплати медиків  

Стало відомо, в яких регіонах у медиків найвищі середні зарплати

За останні пів року зростання склало більш ніж 30%

Зарплати медиків в Україні за останні пів року зросли на третину. Зараз в середньому лікар став отримувати до 24 150 грн, а медсестра – до 16 100 грн. Про це 9 серпня повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров'я України.

При цьому в 2021 році середній оклад у лікарів був на рівні 18 170 грн, а у медичних сестер – 13 800 грн.

Як свідчать дані Національної служби здоров'я, за останні пів року зростання склало більш ніж 30%.

Також стало відомо, в яких регіонах у медиків найвищі середні зарплати. Виявилося, що понад 26 тис. грн отримують лікарі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

А ось за рівнем оплати праці у медсестер – від 16 до 18 тис. грн – лідирують Полтавська, Донецька, Миколаївська області та місто Київ.

У МОЗ нагадали, що на початку цього року, в січні, був встановлений урядом такий розмір базової зарплати медиків: не менше 20 тис. грн для лікаря і 13,5 тис. грн для медичної сестри.

Нагадаємо, стало відомо, що доходи населення в Україні під час війни різко знизилися. Національний банк прогнозує скорочення номінальні зарплати у 2022 році з урахуванням інфляції на 27%.

Крім того, найбільші зарплати отримують українці, зайняті у сфері інформаційних технологій.