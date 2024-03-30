Деякі українці можуть отримувати 200 тис. грн пенсії: про кого йдеться

Із 2021-го пенсія судді у відставці зросла з 67,9 тис. до 99,8 тис. грн (станом на січень 2024-го)

Нині середній розмір виплат для колишніх суддів уже подолав позначку в 100 тис. грн

Середня пенсія українського судді становить понад 100 тис. грн. А деякі з представників цієї професії можуть отримувати понад 200 тис. грн. При цьому більшість українців отримує до 4 тис. грн пенсії. Про це пише oboz.ua.

Нині середній розмір виплат для колишніх суддів уже подолав позначку в 100 тис. грн. Хоча деякі з них отримують ще більше. Так, голова Верховного суду у відставці Ярослав Романюк у своїй декларації за 2023 рік вказав пенсію в розмірі 2 937 027 грн. Це 244,7 тис. грн на місяць.

Загалом в Україні налічується 10,5 млн пенсіонерів, із яких 5,35 млн осіб отримують виплату менш ніж 4 тис. грн (за розрахунками до березневої індексації). Менш ніж 5 тис. грн отримують 6,9 млн пенсіонерів.

Видання нагадує, що з 2021-го пенсія судді у відставці зросла з 67,9 тис. до 99,8 тис. грн (станом на січень 2024-го). За аналогічний період середня виплата пересічного пенсіонера зросла з 3,5 тис. до 5,3 тис. грн.

Причина такої різниці, зокрема, полягає у різних правилах розрахунку. Так, мінімальна пенсія судді – 50% від зарплати. А якщо стаж понад 20 років, то за кожний наступний рік роботи пенсія збільшується на 2%. Максимальний розмір виплати не може бути більшим за 90% зарплати судді. Щоб одержувати 90%, потрібно працювати суддею 40 років.

Нагадаємо, що з 1 квітня в Україні зросте мінімальна зарплата, що призведе й до перерахунку деяких пенсій. Розмір мінімальної пенсії сягне 3200 гривень.

Як повідомлялося, внутрішньо переміщені особи (ВПО), котрі перемістилися до 24 лютого 2022 року й отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», повинні пройти фізичну перевірку осіб в Ощадбанку чи Пенсійному фонді України (ПФУ) до 31 березня 2024 року.

До слова, деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до щомісячних виплат в розмірі в понад 500 гривень.