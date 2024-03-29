Зеленський показав свою декларацію за 2023 рік

Серед доходів – заробітна плата, відсотки банку та кошти від надання нерухомості в оренду

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його родини становили понад 12,4 млн грн, у тому числі дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила майже 5 млн грн.

«Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи Глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

До слова, сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн).