Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)

Електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі

Починаючи з 2021 року в Україні запроваджено електронну трудову книжку. За потреби українці можуть не виходячи з дому дізнатись про зароблений трудовий стаж чи отримати витяг з трудової книжки. Про це інформує сайт Пенсійного фонду України.

Завдяки створенню електронної трудової книжки українці отримали низку переваг, зокрема:

  • можна дізнатися про свій страховий стаж без відвідування відділення Пенсійного фонду;
  • дані збережуться, якщо пошкодиться чи загубиться паперова трудова книжка;
  • у разі звільнення з роботи не потрібно чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку.

До того ж електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески буде зберігатись в електронному вигляді.

Як завантажити електронну трудову книжку

Завантажити дані своєї трудової книжки на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином:

  • увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням;
  • авторизуйтеся на порталі зручним для вас способом - за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або Bank ID;
  • у мені ліворуч виберіть меню «Відомості про трудові відносини»;
  • ознайомтесь з вимогами до сканкопій. Натисніть «Продовжити»;
  • деякі поля вже можуть бути заповнені автоматично. Додайте інформації, якої не вистачає;
  • дайте згоду на обробку особистих даних;
  • натисніть на «Скан копії» документів та завантажте файли; Обов'язково трудову книжку та інші відомості про трудовий стаж;
  • підпишіть та відправте до Пенсійного фонду;
  • згодом відомості з'являться у розділі «Мої звернення».

Як отримати витяг з електронної трудової книжки

  • Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.
  • Виберіть ліворуч розділ «Електронна трудова книжка». Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена.
  • Щоб отримати виписку, виберіть «Комунікація з ПФУ» та натисніть «Запит на отримання електронного документа».
  • Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення.
  • Дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон.
  • Після заповнення всієї інформації та її перевірки натисніть «Надіслати до ПФУ».
  • У розділі «Мої звернення» можна отримати результат.

За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці наявні дані про роботу від 2004 року, тому, якщо наявний стаж до цього року, потрібно додати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.

Читайте також: Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
Джерело
Теги: праця трудова книжка Пенсійний фонд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з документом, фахівці спочатку перевірятимуть достовірність даних
Деякі українці можуть залишитися без пенсії: причини
Вчора, 10:45
«Обраний Україною вектор вступу до ЄС покликаний вирішити зокрема і питання гідного пенсійного забезпечення українців»
Чиновниця анонсувала гідні пенсії для українців
7 травня, 07:45
Українці мають законне право змінити розмір пенсії
Як змінити пенсію на вигіднішу? Українці мають законний варіант
5 травня, 15:58
Гроші нараховуватимуть людині, яка вже отримує пенсію і має рахунок у Пенсійному фонді
Українці зможуть отримати новий вид пенсії: що відомо
3 травня, 09:29
Домашні працівники отримають юридичний захист
Офіційне працевлаштування домашніх працівників. Які зміни готують депутати
29 квiтня, 07:00
Деяким українцям із червня видаватимуться підвищені виплати
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
24 квiтня, 07:47
Сплачувати добровільні страхові внески можна лише до моменту призначення пенсії
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
21 квiтня, 07:55
Ще в січні різниця між пенсіями працюючих і непрацюючих пенсіонерів становила 214,98 грн.
В Україні зросли пенсійні виплати. На скільки та для кого саме: інфографіка
15 квiтня, 23:14
Парламент ухвалив законопроєкт № 5695 у першому читанні
Україна хоче законодавчо врегулювати працю домашніх працівників
12 квiтня, 18:40

Особисті фінанси

Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Сайт Міноборони запустив розділ, який допоможе пораненим військовим оформити виплати
Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)
Електронна трудова книжка: як завантажити та отримати витяг (інструкція)
Кого покарають за несплачені податки з прибутків? ДФС дала роз'яснення
Кого покарають за несплачені податки з прибутків? ДФС дала роз'яснення
У липні відбудеться індексація пенсій: кому підвищать виплати
У липні відбудеться індексація пенсій: кому підвищать виплати
Деякі українці можуть залишитися без пенсії: причини
Деякі українці можуть залишитися без пенсії: причини
Пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій: куди звертатися і які документи подавати
Пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій: куди звертатися і які документи подавати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
16K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
14K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
12K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
11K
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
7987
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту