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Офіційне працевлаштування домашніх працівників. Які зміни готують депутати

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Офіційне працевлаштування домашніх працівників. Які зміни готують депутати
Домашні працівники отримають юридичний захист
фото з відкритих джерел

Парламентарі готують офіційне працевлаштування для домашніх працівників

Народні депутати вводять у законодавство України поняття «домашня праця» та планують створити умови для запровадження офіційного працевлаштування нянь, прибиральниць та охоронців. Такі зміни передбачені у законопроєкті № 5695, який готують до другого читання у парламенті.

Метою законопроєкту є врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення соціального захисту домашніх працівників та зниження рівня незадекларованої праці. Українці матимуть право бути офіційно працевлаштованими, а також матимуть певні гарантії від держави, а держава отримає платників податків в особі домашніх працівників.

Основні нововведення

Проєктом закону № 5695 передбачається доповнення Кодексу законів про працю главою, в якій буде визначено поняття домашньої праці та працівників, правовий статус суб'єктів трудових відносин та обов’язкові умови договору з ними.

Документом визначено три основні терміни:

  • домогосподарство – одна чи кілька осіб, які проживають у квартирі чи будинку;
  • домашня праця – обслуговування домогосподарств на умовах трудового договору;
  • домашній працівник – особа, яка обслуговує домогосподарство у рамках трудових відносин (наприклад, прибиральники, няні чи охоронці).

Що зміниться

У разі ухвалення законопроєкту в цілому у громадян, які працюють домашніми працівниками, з'явиться юридичний захист.

Нововведення дозволять врегулювати питання робочого часу та відпочинку домашніх працівників, зокрема у святкові дні. Відповідні умови прописуватимуться у трудовому договорі.

Також законопроектом передбачається заборонити роботодавцям стягувати із заробітної плати домашнього працівника вартість проживання. Це питання можна буде обговорити під час працевлаштування.

Ще роботодавця зобов'яжуть попереджати співробітника про звільнення щонайменше за два тижні. А домашні працівники зможуть звільнятися миттєво, якщо їхні права на честь та гідність будуть порушені.

Чи можна вже зараз оформитися офіційно

Так, можна. Для цього роботодавець і працівник укладають письмовий договір, яким передбачено звичайні трудові гарантії: охорона праці, право на відпочинок та оплату праці.

Якщо порівняти чинне законодавство про працю та умови, передбачені законопроєктом, то з нововведень будуть лише визначення місця роботи, спосіб розрахунку і терміни виплати заробітної плати.

Статистика

За оцінками Держстату, в Україні загальна кількість працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях, становить близько 162 тис. осіб.

Як пояснюють автори законодавчої ініціативи, попри врегульованість питання стосовно поширення загальнообов'язкового соціального страхування на дану категорію працюючих осіб, роботодавці не реєструють та не сплачують податки та соціальні внески за осіб, які на них працюють.

«На сьогодні більшість таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, що порушують їхні честь та гідність з боку роботодавця. Однією з головних причин неформальної зайнятості домашніх працівників є перш за все відсутність належного регулювання їх діяльності законодавством про працю», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Теги: домашній працівник праця закон

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