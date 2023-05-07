Чиновниця анонсувала гідні пенсії для українців

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ розповіла про накопичувальну систему

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, коли українці отримають гідні пенсії. Міністерство покладає великі надії на реформи, які наближають його до норм Європейського Союзу та гарантують безпечне майбутнє для українського народу. Про це повідомила директорка Департаменту пенсій, страхових виплат, соціальних послуг, житлових допомог та соціальної допомоги ПФУ Олена Охріменко, в інтерв'ю виданню «Апостроф».

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Коли українці отримають високі пенсії

За словами чиновниці, впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення дозволить громадянам мати як мінімум два джерела пенсійних доходів. Це збільшить розмір вашої пенсії.

Одним з аспектів євроінтеграційного руху країни є реформування застарілої пенсійної системи.

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«Обраний Україною вектор вступу до ЄС покликаний вирішити зокрема і питання гідного пенсійного забезпечення українців. Курс до ЄС – це курс на реформи. Йдеться про реформування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка передбачає, що додатково до двох рівнів пенсійної системи, які діють в Україні – солідарного і недержавного – має бути запроваджено обов'язковий накопичувальний рівень», – пояснила вона.

Наприклад, у багатьох західних країнах існують багаторівневі пенсійні механізми, в яких солідарні системи можуть гарантувати певні базові виплати пенсіонерам, дозволяючи громадянам конвертувати свій пенсійний дохід із заощаджень у державних і недержавних пенсійних фондах. Ви можете отримати велику частину.

«Саме завдяки такому підходу їм вдається забезпечувати нинішній рівень пенсійних виплат. Запровадження системи обов'язкових пенсійних накопичень дасть можливість українцям мати щонайменше два джерела пенсійного доходу – із солідарної системи і з накопичувальної, що дозволить отримувати більш гідні пенсії», — резюмувала Олена Охріменко.

Коли запрацює накопичувальна система

17 квітня цього року народні депутати фракції «Слуги народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9212 «Про накопичувальне пенсійне страхування». Як зазначено в описі документа, з 1 січня 2024 року набуде чинності пенсійна реформа, яка дозволить українцям накопичувати на старість за рахунок ЄСВ.

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Документ передбачає обов'язкову участь у накопичувальній пенсійній системі всіх працюючих українців до 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків працівникам.

Однак, як розповіли у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, в Україні запровадження накопичувальних пенсій можуть відтермінувати. Можливо, дату перенесуть на 2030 рік, а за цей час підготують відповідну базу, зокрема, створять Пенсійний фонд.

«Цим законопроєктом пропонується, що роботодавець за рахунок ЄСВ з 2025 року перераховуватиме на персональний рахунок 1% і 1% буде покривати державний бюджет, а вже через рік це буде 3% і так далі. Якщо громадянин ще сам буде відраховувати кошти на свій персоналізований рахунок то це буде інша сума», – пояснили у комітеті.

Та для того, щоб накопичувальна пенсійна система працювала ефективно, необхідно, щоб на рахунок громадянина нараховувалось не менше 8-10% від його зарплати, додали Комітеті з питань соціальної політики.