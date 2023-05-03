Українці зможуть отримати новий вид пенсії: що відомо

Гроші нараховуватимуть людині, яка вже отримує пенсію і має рахунок у Пенсійному фонді

Виплату отримають ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий

В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії – так званий меценатський. Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці в Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн, а ще 3 тисячі грн піде на пенсії іншим українцям.

«Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України 70% благодійного персоналізованого внеску (у наведеному прикладі це 7 тисяч гривень) буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера. Решта, 30%, будуть спрямовані на фінансування пенсій інших пенсіонерів», – йдеться в повідомленні ПФУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляють чиновники, будь-яка людина з українським паспортом, яка проживає в Україні або за кордоном, може зробити благодійну пожертву до Пенсійного фонду – для того, щоб збільшити розмір пенсії своїх батьків, бабусь і дідусів або просто близьких людей.

«Закон, прийнятий ВР у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію і має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено», – заявляє керівник парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила – до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог – і соціальних допомог, і субсидій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.