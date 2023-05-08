Деякі українці можуть залишитися без пенсії: причини

Пенсії можна втратити після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду

Пенсії в Україні можуть втратити деякі категорії громадян. Це може статися після перевірки одержувачів соціальних виплат спеціалістами Міністерства фінансів та Пенсійного фонду (ПФУ). Проєкт відповідного наказу опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

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Йдеться про проект наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання».

Згідно з документом, спочатку перевірятимуть валідацію даних, тобто дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

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Після цього буде проведено перевірку персональних відомостей про пенсіонерів.

На фініші перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання громадянам.

Скасувати виплати можуть у разі помилки у прізвищі, отримання виплати за фальшивими документами, якщо громадянин якийсь час жив за кордоном, якщо людина не отримує виплати протягом шести місяців, якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання

Крім того, Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме до Мінфіну та Пенсійного фонду під час верифікації. Виходить, такі громадяни можуть забрати виплати.

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Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, коли українці отримають гідні пенсії. Міністерство покладає великі надії на реформи, які наближають його до норм Європейського Союзу та гарантують безпечне майбутнє для українського народу. За словами директорки Департаменту пенсій, страхових виплат, соціальних послуг, житлових допомог та соціальної допомоги ПФУ Олени Охріменко, впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення дозволить громадянам мати як мінімум два джерела пенсійних доходів. Це збільшить розмір вашої пенсії.

Також українські пенсіонери не тільки мають право вийти на пенсію достроково, а й можуть змінити свій вид виплат на більш вигідний – так, із пенсії «за інвалідністю» можна перейти на пенсію «за віком» або «за втратою годувальника».

До слова, в Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії – так званий меценатський. Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн, а ще 3 тисячі грн піде на пенсії іншим українцям.