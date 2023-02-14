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Хто лишиться без пенсії: в Україні відбудеться перевірка законності виплат

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто лишиться без пенсії: в Україні відбудеться перевірка законності виплат
В Україні перевірять законність надання пенсій і щомісячного довічного грошового утримання
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Перевірка пенсій та щомісячного довічного грошового утримання проходитиме у три етапи

У Міністерстві фінансів України створили проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання», метою якого є перевірка пенсіонерів, що отримують пенсію. Про це повідомили у Федерації профспілок України.

У проєкті передбачено, що перевірка пенсій та щомісячного довічного грошового утримання проходитиме у три етапи:

  • Перший етап: перевірятимуть дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.
  • Другий етап: перевірять достовірності персональних даних про пенсіонерів.
  • Третій етап: перевірятимуть законність надання пенсій і щомісячного довічного грошового утримання.

Усі перевірки хочуть здійснювати за допомогою порівняння параметрів даних, отриманих від ПФУ, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом та/або його законним представником, зокрема про:

  • смерть реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • групу інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, строку, на який встановлюється інвалідність, згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;
  • постійне проживання реципієнта за кордоном або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Нагадаємо, що в Україні відбудеться індексація пенсій: Мінсоцполітики назвало місяць. 

Читайте також: Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
Теги: пенсія гроші соцвиплати

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