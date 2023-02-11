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В Україні відбудеться індексація пенсій: Мінсоцполітики назвало місяць

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні відбудеться індексація пенсій: Мінсоцполітики назвало місяць
Мінсоцполітики працює над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції
фото з відкритих джерел

У 2023 році в Україні очікується інфляція у 28%

На тлі війни в Україні уряд працює над проведенням індексації пенсій. Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв’ю виданню «Укрінформ». Вона анонсувала, що індексація пенсій очікується у квітні, а наразі проводяться відповідні розрахунки.

«Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки», – повідомила Жолнович.

Вона додала, що в 2023 році в Україні очікується інфляція у 28%. Однак, як зауважила міністерка, це не означає, що саме на стільки зростуть пенсії, адже формула індексації враховує також інші чинники.

Нагадаємо, і для пенсіонерів, які продовжуюють працювати, і для пенсіонерів, які припинили трудову діяльність, є одна незмінна формула розрахунку пенсії, однак є важливі нюанси.

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України – як оформити українську пенсію за кордоном: роз'яснення Мінреінтеграції.

До слова, уряд продовжив нарахування соціальних виплат для українців.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році пенсійні виплати будуть фактично заморожені на рівні 2022 року. Тобто мінімальна пенсія становитиме 2093 грн без змін до кінця 2023 року.

Крім того, в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 

Читайте також: Чи буде індексація пенсій у 2023 році? Роз’яснення Мінфіну
Теги: інфляція закон кордон пенсія

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