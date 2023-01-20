Джонсон отримав рекордну грошову пожертву

Борис Джонсон планує четвертий цього року візит до України

Сума із шістьма нулями надійшла на рахунок Джонсона

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який наразі є чинним депутатом Палати громад, отримав одноразове пожертвування в розмірі мільйона фунтів стерлінгів, що є рекордом для британського парламенту. Про це повідомляє Sky News.

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Сума із шістьма нулями надійшла на рахунок Джонсона від прихильника Brexit криптоінвестора Крістофера Гарборна.

Згідно з даними виборчої комісії Великої Британії, попередній рекорд разового пожертвування становив 150 тисяч фунтів стерлінгів - ця сума була перерахована депутату Майклу Гоуву в 2009 році.

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Грошові пожертви британські політики використовують для фінансування передвиборчої кампанії, витрат на персонал та утримання офісів. Ці кошти також спрямовують для підтримки колишніх прем’єр-міністрів у суспільному житті.

Нагадаємо, Джонсон був вимушений піти у відставку влітку 2022 року. Серед причин називають «ковідний скандал», що спричинив падіння популярності прем'єра.

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.

Джонсон планує подорож до України найближчим часом, щоб підтримати президента Володимира Зеленського. Ця поїздка стане для Джонсона четвертим відвідуванням України. Вперше він побував у Києві у квітні 2022 року. Джонсон вирушив до України з другим несподіваним візитом у червні та знову повернувся у серпні на День незалежності.