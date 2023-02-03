Оформлення пенсії: кому доведеться подавати довідку про зарплату

Пенсійний фонд пояснив, чи є обов’язковим документом при призначенні пенсії довідка про зарплату до 1 липня 2000 року

При призначенні пенсії враховується заробіток людини за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, і зарплата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Але у деяких випадках потрібно подавати довідку про зарплату до 1 липня 2000 року. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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«Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб», – йдеться в повідомленні.

ПФУ зазначає, що довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року обов’язково надається до органу Пенсійного фонду України у разі, якщо людина після 1 липня 2000 року набула менше п’яти років страхового стажу.

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«У інших випадках довідка про заробітну плату надається за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року людина мала високооплачувану роботу. Якщо в цей же період була робота за сумісництвом, то доцільно надавати довідки про заробіток зі всіх місць роботи», – пояснив Пенсійний фонд.

Довідка про заробітну плату видається підприємством, установою чи організацією, де працювала людина, яка звертається за пенсією, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату.

Як повідомлялося, влада обіцяє перерахувати пенсії українцям у березні. Проте осучаснення не торкнеться тих, хто мав невелику зарплату чи маленький стаж. Та все ж унаслідок запланованої індексації деякі пенсіонери можуть отримати збільшення у розмірі 1500 грн.