Коли роботодавець може легально утримати кошти із зарплати

Закон дозволяє стягувати кошти для погашення внутрішнього боргу працівника перед роботодавцем

Питання виплати заробітної плати та фінансових зобов'язань між працівником і компанією часто стає приводом для трудових спорів. Держава суворо контролює цей процес, обмежуючи право працедавця самовільно зменшувати виплати. Фахівці управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області під час профільного семінару розповіли про легальні механізми та ліміти відрахувань із доходів громадян. Про це пише «Главком».

Основним правовим щитом у питанні захисту заробітку є стаття 127 Кодексу законів про працю України. Згідно з її нормами, забрати частину зароблених грошей компанія може виключно у випадках, які чітко прописані у законодавстві. Самовільні штрафи від керівництва є нелегальними. Закон дозволяє стягувати кошти для погашення внутрішнього боргу працівника перед підприємством лише за таких умов:

необхідно повернути авансові кошти, які видали в рахунок майбутнього заробітку;

потрібно скоригувати суми, які нарахували понад норму через випадкові лічильні чи облікові помилки бухгалтерії;

працівник не повернув або не відзвітував за залишок грошей, отриманих під звіт на господарські витрати чи службове відрядження.

Держава встановлює суворі часові рамки для реалізації цього права. Роботодавець може підписати офіційний наказ про стягнення фінансів протягом одного місяця з дня, коли закінчився строк для повернення авансу, відрядних чи з моменту виявлення помилки. Якщо цей термін пропущено – повернути гроші без згоди працівника можна буде лише через суд.

Окремим пунктом стоїть розрахунок під час звільнення. Якщо людина вирішила піти з посади, але вже встигла відгуляти щорічну відпустку наперед, бухгалтерія має повне право утримати кошти за невідпрацьовані дні відпочинку. Проте закон містить низку винятків, коли навіть за таких умов гроші залишають працівнику, наприклад, у разі скорочення штату чи виходу на пенсію.

Для захисту прав громадян держава зафіксувала граничні межі щомісячних стягнень. За звичайних обставин сумарний обсяг усіх щомісячних відрахувань під час виплати доходу не може бути більшим за 20%. В окремих специфічних випадках, передбачених нормативно-правовими актами, цей поріг може зростати до 50% від загальної суми заробітку. Навіть якщо на адресу підприємства надійшло одразу кілька виконавчих документів чи судових рішень щодо одного співробітника, закон гарантує недоторканність його бюджету: за людиною у будь-якому разі зобов'язані зберегти щонайменше половину її місячного заробітку. Крім того, під абсолютну заборону для будь-яких утримань підпадають вихідна допомога, виплати за використання власного інструменту та інші соціальні доплати, встановлені державою.

Нагадаємо, українцям необхідно використати кошти, нараховані на картки «Національний кешбек», до кінця червня. Гроші, які залишаться невитраченими станом на 30 червня включно, автоматично повернуться до державного бюджету.