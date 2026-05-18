Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,07 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 18 травня 2026 року. Порівняно з п'ятницею долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,07, євро – 51,26 грн, польського злотого – 12,07 грн. Долар виріс на 12 коп., євро опустився на 17 коп., а злотий впав на 6 коп.
Курс валют станом на 18 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,0724
|51,2606
|58,8807
|12,0746
|56,0646
|
Ощадбанк
|43,80 / 44,35
|51,10 / 51,80
|57,80 / 59,80
|11,45 / 12,25
|54,80 / 56,80
|
Приватбанк
|43,75 / 44,35
|50,70 / 51,70
|57,70 / 59,30
|11,60 / 12,10
|56,00 / 59,00
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,20 / 51,90
|58,20 / 59,60
|11,85 / 12,15
|-
|
monobank
|43,91 / 44,41
|51,06 / 51,76
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,88 / 44,35
|51,10 / 51,77
|56,50 / 60,20
|11,40 / 12,40
|53,30 / 57,20
|
OTP Bank
|43,60 / 44,25
|50,95 / 51,95
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,80 / 44,39
|50,90 / 51,80
|57,45 / 59,75
|-
|54,85 / 56,85
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0