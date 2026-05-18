Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 травня 2026 року
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,07 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 18 травня 2026 року. Порівняно з п'ятницею долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,07, євро – 51,26 грн, польського злотого – 12,07 грн. Долар виріс на 12 коп., євро опустився на 17 коп., а злотий впав на 6 коп.

Курс валют станом на 18 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,0724 51,2606 58,8807 12,0746 56,0646
Ощадбанк
 43,80 / 44,35 51,10 / 51,80 57,80 / 59,80 11,45 / 12,25 54,80 / 56,80
Приватбанк
 43,75 / 44,35 50,70 / 51,70 57,70 / 59,30 11,60 / 12,10 56,00 / 59,00
ПУМБ
  43,80 / 44,40 51,20 / 51,90 58,20 / 59,60 11,85 / 12,15 -
monobank
 43,91 / 44,41 51,06 / 51,76 - - -
Райффайзен
 43,88 / 44,35 51,10 / 51,77 56,50 / 60,20 11,40 / 12,40 53,30 / 57,20
OTP Bank
 43,60 / 44,25 50,95 / 51,95 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,80 / 44,39 50,90 / 51,80 57,45 / 59,75 - 54,85 / 56,85
* курс валют станом на 10:00 18 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют банк валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк оновив офіційний курс валют на 13 травня 2026 року
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
13 травня, 07:40
Працівниця банку не повірила Папі Римському і завершила дзвінок
«Я – Папа Римський». Працівниця банку не повірила понтифіку й кинула слухавку – NYT
6 травня, 23:58
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 травня 2026 року
Курс валют 4 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
4 травня, 08:47
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 квітня 2026 року
Курс валют 30 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
30 квiтня, 07:20
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 квітня 2026 року
Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
28 квiтня, 07:15
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 квітня 2026 року
Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
27 квiтня, 08:25
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
23 квiтня, 14:23
Національний банк оновив офіційний курс валют на 19 квітня 2026 року
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
19 квiтня, 09:27
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 квітня 2026 року
Курс валют 18 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
18 квiтня, 11:25

Особисті фінанси

Ф'ючерси на картоплю злетіли на понад 700%
Ф'ючерси на картоплю злетіли на понад 700%
Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Міжнародний день музеїв: які зарплати отримують фахівці в цій галузі
Міжнародний день музеїв: які зарплати отримують фахівці в цій галузі
Ціни на пальне 18 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 18 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні сильно подорожчає стратегічний продукт
В Україні сильно подорожчає стратегічний продукт
Ціни на пальне 17 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 17 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua