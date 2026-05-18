Стало відомо, коли стартують виплати за березень для ремонтних бригад

Наталія Порощук
Кошти отримають майже 14 тис. людей
Стартує фінальна виплата підтримки обсягом 20 тис. грн, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці

Цього тижня стартують додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

За словами прем'єр-міністра, кошти отримають майже 14 тис. людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.

Зокрема, як наголосила Свириденко, це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тис. грн, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі.

«Дякую всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах. Завдяки вашій праці спроби ворога занурити нас у темряву провалилися, а країна продовжує жити», – підсумувала голова уряду.

До слова, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих захисників і захисниць.

Як повідомлялося, українцям необхідно використати кошти, нараховані на картки «Національний кешбек», до кінця червня. Гроші, які залишаться невитраченими станом на 30 червня включно, автоматично повернуться до державного бюджету.

