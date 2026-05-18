Стало відомо, коли стартують виплати за березень для ремонтних бригад

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Стартує фінальна виплата підтримки обсягом 20 тис. грн, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці

Цього тижня стартують додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

За словами прем'єр-міністра, кошти отримають майже 14 тис. людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів.

Зокрема, як наголосила Свириденко, це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тис. грн, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі.

«Дякую всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах. Завдяки вашій праці спроби ворога занурити нас у темряву провалилися, а країна продовжує жити», – підсумувала голова уряду.

До слова, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Щорічну фінансову допомогу отримають ветерани війни, колишні в’язні концтаборів та члени родин загиблих захисників і захисниць.

Як повідомлялося, українцям необхідно використати кошти, нараховані на картки «Національний кешбек», до кінця червня. Гроші, які залишаться невитраченими станом на 30 червня включно, автоматично повернуться до державного бюджету.