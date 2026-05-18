Гроші з нацкешбеку можуть згоріти: до якої дати їх треба витратити

Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні

Користувачі програми отримують 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва

Українцям необхідно використати кошти, нараховані на картки «Національний кешбек», до кінця червня. Гроші, які залишаться невитраченими станом на 30 червня включно, автоматично повернуться до державного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

«Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти повернуться до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись як завжди і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня – ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Водночас виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком.

Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. А саме:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу.

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Накопичені кошти можна використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Долучитися до програми може кожен охочий. Для цього потрібно:

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.

Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.

В застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат національний кешбек будь-якого банку-партнера.

