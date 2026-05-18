Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)

Лавров заявив, що Росія не повернеться на «Євробачення» через «сатанинські» критерії конкурсу
Лавров розказав, яку заміну найпопулярнішому пісенному конкурсу знайшла Росія
 

Російська Федерація не планує повертатися до участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». На думку Москви, критерії відбору та атмосфера заходу є неприйнятними для РФ і нагадують «сатанізм». Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи журналістам можливість відновлення участі Росії у конкурсі, інформує «Главком».

Очільник російського дипломатичного відомства переконаний, що сучасний формат та європейські цінності, які транслює шоу, є несумісними з державною політикою Кремля.

«Москва «не потягне» ті схожі на «сатанізм» критерії, за якими визначають учасників «Євробачення», – безапеляційно заявив Лавров.

Також очільник закордонного відомства Росії сказав, що зараз Росія прекрасно себе почуває в інших міжнародних структурах, які окрім політичних, економічних питань, опікуються розширенням культурно-гуманітарних програм.

«Все більше і більше культурних ініціатив, у тому числі і по лінії БРІКС, націлені на те, щоб у дусі традиційних цінностей, у дусі, культурних, музичних і решти традицій народів, які входять у БРІКС, організовувати відповідні заходи, зберігати мистецтво, яке розвивалося на відповідних територіях», – сказав Лавров.

БРІКС (BRICS) – це неформальний геополітичний та економічний альянс, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Назва є абревіатурою за першими літерами країн-учасниць. 

Нагадаємо, Росію офіційно відсторонили від участі в «Євробаченні» ще у лютому 2022 року – одразу після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Тоді організатори конкурсу з Європейської мовної спілки наголосили, що включення російської заявки зашкодить репутації конкурсу, який пропагує єдність та культурний обмін. У відповідь Москва повністю розірвала відносини з Європейською мовною спілкою і відтоді регулярно критикує західні культурні заходи. 

Євробачення – це щорічний міжнародний пісенний конкурс, який проводить Європейська мовна спілка. Участь у ньому беруть переважно країни-члени організації, а також деякі асоційовані учасники.

Зауважимо, в інтерв’ю журналісту Пабло О’Хані для видання LBC Грін зробив приголомшливе зізнання. Керівник конкурсу наголосив, що Росія може бути допущена до змагань, якщо її державний мовник зможе довести свою незалежність від Кремля, оскільки, за версією Європейської мовної спілки, Євробачення є змаганням мовників, а не урядів. Грін відверто заявив, що рішення про дискваліфікацію РФ не було засноване на факті війни, оскільки в іншому разі організатори потрапили б на складну територію суб’єктивних ціннісних суджень, яких вони намагаються уникати заради збереження нейтральності простору.

Пізніше директор Євробачення Мартін Грін зробив іншу заяву. Мовляв, планів та перемовин про повернення Росії на Євробачення не має.

До слова, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Цьогоріч Болгарію представляла 27-річна співачка Dara із піснею Bangaranga. За словами Кіркорова, його команда допомагала розкручувати артистку напередодні Євробачення та готувати її номер.

