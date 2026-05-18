Міжнародний день музеїв: які зарплати отримують фахівці в цій галузі

Вікторія Літвінова
Середня зарплата працівника музею становить лише 43% від середньої по країні
Роботу в музеї часто називають «хобі в усіх сенсах» – зокрема й у фінансовому плані

Сьогодні, 18 травня, відзначається Міжнародний день музеїв. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи музейних працівників у 2026 році. 

Чому 18 травня

Міжнародний день музеїв відзначають щороку 18 травня з 1977 року – його заснувала Міжнародна рада музеїв (ICOM) під час своєї 11-ї генеральної конференції. Свято має привернути увагу суспільства до ролі музеїв як осередків культури, пам'яті та освіти. 

Скільки заробляють музейники у 2026 році

За даними порталів з працевлаштування, фактична зарплата працівника культури станом на 1 січня 2026 року – від 8 000 до 10 000 грн до оподаткування, або від 6 000 до 8 000 грн «на руки». Це лише 43% від середньої зарплати по Україні.
Наприкінці 2025 року середня зарплата бібліотекарів, архівістів і музейників становила 12 200 грн – 60,1% від середньоекономічного показника.
Це підтверджують і реальні вакансії травня 2026 року: науковий співробітник у Вінниці – 8 647–9 500 грн, доглядач музею в Києві – 7 000–8 000 грн. Виняток –  великі національні проєкти: у Музеї історії України у Другій світовій війні окремі технічні спеціалісти можуть заробляти 25 000–30 000 грн. 

Як змінилася ситуація у 2026 році

У бюджеті на 2026 рік на оплату праці працівників культури та освіти виділили на 191,5 млн грн більше, ніж торік — загальне зростання фонду зарплат склало 10,6%. Для національних музеїв, бібліотек і культурно-просвітницьких центрів видатки зросли на 83,3 млн грн (+7,2%).

З 1 січня 2026 року почав діяти наказ Мінкульту №103: кількість відвідувачів більше не впливає на зарплату керівників і фахівців під час воєнного стану. Це захищає доходи працівників від скорочення через повітряні тривоги та евакуацію фондів.

Проте Профспілка працівників культури називає ситуацію критичною: видатки місцевих бюджетів на культуру на 60–75% складаються із зарплат — галузь працює в режимі «виживання», а не розвитку. Втрата кадрів триває, залучити молодих спеціалістів дедалі складніше.

Надбавки і доплати

За науковий ступінь доктора наук доплачують до 25% окладу, доктора філософії (кандидата наук) або доктора мистецтва – до 15%. За почесні звання: «народний» – 40% окладу, «заслужений» – 20%. Надбавка за вислугу років – від 10% (понад 3 роки) до 30% (понад 20 років).

