Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ

Перегінець: підземні паркінги є безпечними та ефективно виконують функцію захисних споруд

Сучасні підземні паркінги та підвальні приміщення в новобудовах, зведених в останні роки, спроєктовані з урахуванням безпекових вимог і можуть слугувати захистом для мешканців. Такі об'єкти офіційно належать до споруд подвійного призначення. Про це в інтерв'ю повідомив директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, коментуючи надійність підземних зон сучасних багатоповерхівок під час обстрілів, інформує «Главком».

Іван Перегінець зазначив, що підземні паркінги є безпечними та ефективно виконують функцію захисних споруд, оскільки це чітко прописано у сучасному законодавстві.

«Так, вони працюють і сучасні будівельні норми передбачають обов'язковість наявності приміщень так званого подвійного використання, коли вони використовуються як паркінг або як метро, ​​наприклад», – сказав експерт.

За словами Івана Перегінця, у мирний час чи у періоди між тривогами ці цокольні та підвальні поверхи інтегруються у повсякденне життя мешканців, проте за потреби вони миттєво перетворюються на сховища.

«В основному вони використовуються або як просто підвали, або як ті ж самі зали тренажерні. Але, щоб там вони передбачали саме як укриття. І Міністерство надзвичайних ситуацій фіксує укриття, і в тих чи інших будівлях вони мають відповідати саме безпеці», – сказав Іван Перегінець.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення.

Зауважимо, понад половина багатоквартирного житлового фонду України складається з панельних будинків, які є найбільш вразливими до ракетних та дронових ударів російських окупантів. У разі прямого влучання такі споруди мають найвищий ризик обвалення цілих під'їздів.