Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс

Пріоритет у питаннях бронювання надається секторам, які є критично важливими для виживання та функціонування держави

Критично важливі підприємства, які мають право на бронювання своїх співробітників, забезпечують понад половину податкових надходжень до бюджету країни. Водночас поза Силами оборони та легальною економікою залишається велика кількість громадян, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування або у самовільному залишенні частини. Про це в інтерв’ю заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, інформує «Главком».

За словами урядовця, наразі пріоритет у питаннях бронювання надається секторам, які є критично важливими для виживання та функціонування держави. Йдеться про:

оборонно-промисловий комплекс,

енергетику,

медицину,

житлово-комунальне господарство.

«Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень», – зазначив міністр.

Соболев акцентував, що це «дійсно критичні підприємства, які мають працювати». Крім того, Міністерство економіки перебуває у постійному діалозі з Міністерством оборони, оскільки владі доводиться щодня шукати баланс між потребами війська на передовій та економічними можливостями тилу.

Окремо очільник відомства звернув увагу на прихований мобілізаційний та трудовий ресурс, який наразі випав із офіційної системи.

«Є велика кількість людей, які в розшуку, в самовільному залишенні частини знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали», – додав міністр.

Коментуючи ймовірні зміни у критеріях та підходах до надання відстрочок, Соболев зауважив, що чинна система не є статичною. Переліки підприємств переглядають кожні 6–9 місяців, «щоб система була чесна». За його оцінкою, «це нормальна робота для того, щоб система була жива».

«Главком» писав, що у «Дії» скорочено термін бронювання для деяких працівників. Критично важливі для Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу можуть швидше продовжити бронювання працівників, які вже виправили порушення, повʼязані з військовим обліком. За словами пресслужби «Дії», якщо заяву подає уповноважена особа, її додатково засвідчує керівник підприємства або підписант, зазначений у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, якщо є придатними за станом здоров’я. Бронювання надає підприємцям можливість оформити відстрочку від мобілізації для своїх працівників.