Ф'ючерси на картоплю злетіли на понад 700%

Фінансові контракти, прив'язані до картоплі, за кілька тижнів злетіли більш ніж на 700 % – попри надвиробництво в Європі та спекуляції на тлі нестабільності через війну з Іраном. Ф'ючерсні контракти на різницю (CFD) на картоплю, що відстежують еталонний ринок цієї сировини, за менш ніж місяць подорожчали приблизно на 705%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

З 21 квітня вартість ста кілограмів зросла приблизно з 2,11 до 18,50 євро. Проте ця ціна, як і раніше, дуже низька порівняно з рівнем картопляного ринку в останні два роки. Причина в тому, що реальний фізичний ринок у Європі зараз переживає значне перевиробництво.

Після дефіциту та високих цін у попередні сезони фермери в таких країнах, як Бельгія, Нідерланди, Франція та Німеччина, помітно розширили посівні площі. Сприятливі погодні умови забезпечили виключно високий урожай, що призвело до значного надлишку пропозиції на європейському ринку. В результаті переробники та експортери не встигають освоювати такі обсяги, і закупівельні ціни на фермах різко пішли вниз.

Частина картоплі нижчої якості, призначеної для кормів або технічних цілей, продається за вкрай низькими або навіть від’ємними цінами. У таких випадках виробникам фактично доводиться оплачувати транспортування або утилізацію, щоб вивезти надлишки з ферм.

Картопля по 18,50 євро, як правило, стосується так званої «вільної», яка продається на відкритому ринку, а не обсягів, вже законтрактованих за фіксованою ціною між фермерами та переробниками. Хоча ця ціна вища за від’ємні значення, що спостерігалися на вторинних ринках, багато виробників, як і раніше, вважають її економічно нежиттєздатною, оскільки витрати, включаючи паливо, добрива, зберігання та електроенергію, істотно зросли.

Контраст між низькими цінами на фізичному ринку та різкими коливаннями фінансових індикаторів відображає різницю між біржовою торгівлею сировиною та реальним сільськогосподарським ланцюгом поставок.

Фінансові ринки можуть бурхливо реагувати на волатильність, очікування щодо майбутніх врожаїв, погодні ризики, експортний попит або можливу корекцію пропозиції, навіть якщо поточні фізичні запаси залишаються надлишковими. Іншими словами, значне відсоткове зростання вартості фінансових інструментів, прив’язаних до картоплі, зовсім не означає, що картопля раптово подорожчала в Європі. Швидше, воно відображає волатильність ринку, який намагається оцінити майбутні умови на тлі нинішньої нестабільності.

Як відомо, конфлікт на Близькому Сході серйозно ускладнив експорт ключових хімікатів і мінералів, необхідних для промислового землеробства, що посилило побоювання щодо глобальної продовольчої безпеки. Оскільки картопля належить до культур із високим споживанням поживних речовин, раптова нестача доступних добрив безпосередньо впливає і на майбутні врожаї, і на поточну оцінку ринку.

Крім того, регіональна нестабільність зробила ключові морські шляхи все більш небезпечними, ускладнивши логістику торгівлі сільгосппродукцією.

Нагадаємо, у 2025 році Україна імпортувала 123,6 тисячі тонн картоплі, що більш ніж удвічі перевищує показники попереднього року. В інтерв’ю «Главкому» кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталія Захарчук розповіла, чому картопля дешевшає навесні, як спека впливає на врожай і чи справді українці почнуть саджати менше «другого хліба».

