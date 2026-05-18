Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)

На авіашоу в Сполучених Штатах Америки зіткнулися два літака за $134 млн

Під час масштабного авіашоу Gunfighter Skies в американському штаті Айдахо у повітрі зіткнулися два палубні літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler. Усім чотирьом членам екіпажу вдалося успішно катапультуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Повідомляється, що інцидент стався під час демонстраційного польоту в межах другого й останнього дня авіаційного заходу поблизу бази Повітряних сил США Маунтін-Гоум. Внаслідок зіткнення літаків на землі спалахнула пожежа. Через це авіабазу тимчасово закрили для в'їзду та виїзду, а решту програми шоу негайно скасували. Наразі причини аварії з'ясовує спеціальна комісія.

За інформацією військового командування, чотири пілоти перебувають у стабільному стані.

«Екіпаж, який потрапив у цю ситуацію, перебуває у стабільному стані», – заявили на авіабазі.

Військові додають, що всі авіатори були оперативно доправлені до шпиталю та проходять ретельний огляд медичного персоналу. Точної інформації про характер отриманих ними травм наразі немає.

Літаки EA-18G Growler були призначені до ескадрильї радіоелектронної атаки зі штату Вашингтон. Військово морські сили Сполучених Штатів Америки стверджують, що кожен із цих літаків коштував близько $67 млн.

Зауважимо, авіашоу Gunfighter Skies має трагічну історію. Попередній захід проводили у 2018 році –тоді шоу також закінчилося катастрофою, внаслідок якої загинув пілот планера. Після цього проведення шоу поставили на тривалу паузу.

