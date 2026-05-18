Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)

glavcom.ua
Літаки виконували у повітрі демонстрацію, коли сталася аварія
фото: скрин з відео
На авіашоу в Сполучених Штатах Америки зіткнулися два літака за $134 млн

Під час масштабного авіашоу Gunfighter Skies в американському штаті Айдахо у повітрі зіткнулися два палубні літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler. Усім чотирьом членам екіпажу вдалося успішно катапультуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Повідомляється, що інцидент стався під час демонстраційного польоту в межах другого й останнього дня авіаційного заходу поблизу бази Повітряних сил США Маунтін-Гоум. Внаслідок зіткнення літаків на землі спалахнула пожежа. Через це авіабазу тимчасово закрили для в'їзду та виїзду, а решту програми шоу негайно скасували. Наразі причини аварії з'ясовує спеціальна комісія.

За інформацією військового командування, чотири пілоти перебувають у стабільному стані.

«Екіпаж, який потрапив у цю ситуацію, перебуває у стабільному стані», – заявили на авіабазі.

Військові додають, що всі авіатори були оперативно доправлені до шпиталю та проходять ретельний огляд медичного персоналу. Точної інформації про характер отриманих ними травм наразі немає.

Літаки EA-18G Growler були призначені до ескадрильї радіоелектронної атаки зі штату Вашингтон. Військово морські сили Сполучених Штатів Америки стверджують, що кожен із цих літаків коштував близько $67 млн.

Зауважимо, авіашоу Gunfighter Skies має трагічну історію. Попередній захід проводили у 2018 році –тоді шоу також закінчилося катастрофою, внаслідок якої загинув пілот планера. Після цього проведення шоу поставили на тривалу паузу.

«Главком» писав, що на одному з найбільших авіаційних заходів світу – авіашоу в Дубаї – сталася трагедія: індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами. Пілот загинув.

За даними очевидців, літак виконував демонстраційний політ не більше 10 хвилин, зробив кілька кіл, після чого почав втрачати висоту й, попри спроби вирівнювання, впав на землю близько 14:15 за місцевим часом. На кадрах із місця видно чорний дим та вогняну кулю. Екстрені служби прибули за лічені хвилини.

Нагадаємо, на автомагістраль Highway 50 у Сакраменто впав медичний гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи тяжкі травми отримали троє людей. 

