Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Київ та новий уряд Угорщини розпочнуть онлайн-переговори про нацменшини за участі представників Закарпаття

Україна та новий уряд Угорщини домовилися невідкладно відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах та розпочати експертні консультації щодо прав угорської національної меншини. Перша зустріч делегацій відбудеться в онлайн-форматі вже у вівторок, 19 травня, із безпосереднім залученням представників самої закарпатської громади. Про це за підсумками телефонної розмови повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільниця закордонного відомства Угорщини Аніта Орбан, інформує «Главком».

Українська сторона наголосила на повній готовності до конструктивного діалогу з оновленим угорським урядом, який сформувався після нещодавньої зміни влади в Будапешті.

«Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами», – заявив Андрій Сибіга.

Для оперативного вирішення суперечливих питань сторони вже повністю сформували та призначили свої офіційні переговорні делегації. За словами Аніти Орбан, діалог стартує без зволікань.

Головною особливістю нового переговорного процесу стане участь у ньому представників угорської спільноти Закарпатської області. Фахівці мають знайти «практичні та надійні рішення», які задовольнять обидві сторони.

«Вже завтра розпочнуться обговорення, що може закласти важливу основу для оперативного та задовільного вирішення питань щодо прав меншин. Сподіваюся, що діалог буде конструктивним, а переговори незабаром принесуть відчутний прогрес для угорської громади в Закарпатті», – зазначила Аніта Орбан.

Окрім прав меншин, очільники МЗС обговорили ширший спектр регіональних та міжнародних питань. Андрій Сибіга окремо порушив тему інтеграції України до Європейського Союзу. Він підтвердив готовність Києва до якнайшвидшого відкриття перших переговорних кластерів і висловив сподівання на послідовну підтримку з боку оновленого Будапешта.

«Главком» писав, що Угорщина почала переглядати підхід до України. Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 20 травня здійснить візит до Польщі. У Варшаві Мадяр проведе переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, а також зустрінеться з президентом країни Каролем Навроцьким.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону. Цей крок свідчить про радикальну зміну політики Будапешта щодо Москви після оновлення угорського уряду. Зокрема, попередній очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла РФ після російських ударів по Закарпаттю.