У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій

До кінця року пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій отримають доплати

Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисяч гривень Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

Ключові моменти

Додаткові виплати: пенсіонери, які відповідають критеріям, отримають доплати до своєї пенсії.

Цільова аудиторія: програма спрямована на підтримку найуразливіших категорій пенсіонерів, які не змогли покинути небезпечні регіони.

Умови отримання: пенсіонери повинні проживати в зоні бойових дій, отримувати пенсію менш як 3,25 тисяч гривень та не отримувати іншої міжнародної допомоги.

Автоматичне нарахування: доплати будуть автоматично нараховані на пенсійні картки разом з основною пенсією.

Кількість отримувачів: за прогнозами, до кінця року виплати отримають понад 470 тис. пенсіонерів.

Особлива увага приділяється пенсіонерам, які не можуть самостійно подати заявку на допомогу, наприклад, через відсутність доступу до інтернету.

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