В Україні зафіксовано першу смерть від нового штаму коронавірусу Flirt

Раніше пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані

Медики лабораторно підтвердили, що в організмі пенсіонерки був субваріант Flirt класичного штаму Omicron

На Івано-Франківщині від нового штаму Covid-19 Flirt померла 80-річна жінка. Про це розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук у коментарі «Суспільному».

«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант Flirt класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено», – говорить він.

Як пояснив Савчук, пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

«Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але Covid-19 забрав її життя», – розповідає Руслан Савчук.

За словами генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у регіоні субваріант Flirt наразі підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Однак коронавірусна хвороба активно циркулює.

«У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків Covid-19, а сьогодні за день – діагностовані в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%», – говорить Савчук.

Як повідомлялося, в Україні виявлено три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron – Flirt. Він швидше передається і краще уникає імунної відповіді, але вакцини залишаються ефективними проти нього.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron Flirt. Згідно з наявними дослідженнями, поточні вакцини та бустери залишаються й надалі ефективними, втім, не рятують від зараження новим штамом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).