Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Хмельницькому затримано пенсіонерку, яка підозрюється у вбивстві власного сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Хмельницькому затримано пенсіонерку, яка підозрюється у вбивстві власного сина
Ймовірно даним ножем було скоєне вбиство
фото: поліція у Хмельницькій області

Між матір’ю та сином виник конфлікт, у ході якого жінка ножем вдарила 41-річного чоловіка у груди

У Хмельницькому затримано жінку, яку підозрюють у вбивстві власного сина. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За версією досудового слідства, між матір’ю та сином виник конфлікт, у ході якого жінка ножем вдарила 41-річного потерпілого у груди. У результаті чоловік помер на місці події.

Поліцейські затримали 73-річну жінку та оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

До слова, сьогодні Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Читайте також: На Харківщині між військовими сталася стрілянина: є загиблі та поранені
Теги: Хмельницький пенсіонери вбивство поліція син

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місце вбивства Ірини Фаріон небайдужі громадяни несуть квіти та лампади
Масарика має стати вулицею Фаріон – донька мовознавці зробила заяву
21 липня, 14:43
«Світла пам’ять, пані Ірино!»
Стріляли в Ірину Фаріон. Цілили – в Україну
21 липня, 08:17
Поліціянти отримали попередження про погрози Трампу та Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
20 липня, 19:44
Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед»
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55
Готель Grand Hyatt, де стався інцидент, розташований у жвавому туристичному районі в центрі Бангкока
У Таїланді в п'ятизірковому готелі шість людей отруїлися ціанідом
18 липня, 07:57
Згідно із законом військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
16 липня, 13:58
Причину пожежі у лікарні та смерті пацієнта з'ясовують працівники поліції
У Тернополі заживо згорів пацієнт лікарні: поліція назвала ймовірну причину трагедії
5 липня, 14:42
Микола Торяник: «Навіщо ви забираєте зброю на прикордонні? Це ж сіра зона»
Голова громади на Сумщині, куди прориваються ворожі ДРГ, просить повернути селянам зброю
3 липня, 21:00
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії
Затримано чоловіка, який підірвав гранату у центрі Луцька
29 червня, 19:13

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9751
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8618
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8469
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua