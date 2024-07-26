У Хмельницькому затримано пенсіонерку, яка підозрюється у вбивстві власного сина

Між матір’ю та сином виник конфлікт, у ході якого жінка ножем вдарила 41-річного чоловіка у груди

У Хмельницькому затримано жінку, яку підозрюють у вбивстві власного сина. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За версією досудового слідства, між матір’ю та сином виник конфлікт, у ході якого жінка ножем вдарила 41-річного потерпілого у груди. У результаті чоловік помер на місці події.

Поліцейські затримали 73-річну жінку та оголосили їй підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

До слова, сьогодні Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.