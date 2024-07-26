Підвищення ПДВ. Мінфін оцінив пропозицію

Як стверджують економісти, підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, тому вони порадили підвищити ПДВ

Міністерство фінансів вважає небажаним підвищення податку на додану вартість, оскільки це стане додатковим тягарем для вразливих категорій населення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Раніше аналітичні центри переконані, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників. Тому вони порадили підвищити ПДВ, який простіше збирати.

«Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн», – зазначає міністерство

Підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

Як зазначає пресслужба відомства, навіть незначне підвищення цін може стати значним фінансовим тягарем для вразливих категорій громадян.

«Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі, як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби», – додав Мінфін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн.

Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.