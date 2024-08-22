Пенсійний фонд попереджає про штрафи: хто з пенсіонерів може опинитися під прицілом

Пенсіонер зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або початок підприємницької діяльності протягом 10 днів

Пенсіонери зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про певні зміни

Пенсійний фонд України нагадує пенсіонерам про необхідність своєчасно інформувати про певні зміни, що можуть вплинути на розмір пенсійних виплат. Невиконання цього обов'язку може призвести до штрафних санкцій та необхідності повернення надмірно отриманих коштів.

За що можуть оштрафувати?

Одним з ключових моментів є повідомлення про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ про це протягом 10 днів. У разі несвоєчасного інформування або його відсутності, пенсіонер буде змушений повернути всі незаконно отримані пенсійні виплати.

Якщо пенсіонер отримав надмірні виплати, він має два варіанти:

Пенсіонер може самостійно повернути кошти до Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер відмовляється від добровільного повернення, ПФУ має право утримувати до 20% від його пенсії до повної компенсації надмірно виплачених сум.

Не забувайте повідомляти про звільнення

Окрім працевлаштування, пенсіонери також повинні інформувати ПФУ про звільнення з роботи. Це дозволить провести перерахунок пенсії та, можливо, збільшити її розмір.

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