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Зміни в пенсійній системі: Мінсоцполітики пояснило, до чого готуватися українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зміни в пенсійній системі: Мінсоцполітики пояснило, до чого готуватися українцям
Уряд пропонує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке може суттєво змінити механізм нарахування пенсій у країні
фото з відкритих джерел

Уряд хоче запровадити професійну накопичувальну систему, яка мала б запрацювати до 2026 року 

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформу».

«Наша пенсійна система, як і системи багатьох інших країн, передбачає декілька складників: солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, ще хочемо запровадити професійну накопичувальну систему», – сказала вона.

За словами посадовиці, під це вже розроблений відповідний законопроєкт і таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця.

«Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи. Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн», – повідомила Жолнович.

Міністр повідомила про плани внести у Верховну Раду відповідні законопроєкти у вересні. «Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати», – сказала міністр.

Нагадаємо, люди, які весь вік пропрацювали у колгоспі, нині отримують пенсію близько 3 тис. грн, що лише на кілька сотень гривень більше за ту, яку отримують ті, хто взагалі не працював.

Як повідомлялося, заслужена працівниця соціальної сфери України, заступниця керівника Управління соціального захисту Шевченківської районної адміністрації у столиці Тетяна Зінченко в інтерв'ю «Главкому» заявила, що ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу.

До слова, до Дня Незалежності низка пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату. Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією. Таку допомогу нарахують для понад 471 тис. пенсіонерів.

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Теги: пенсія пенсіонери Міністерство соціальної політики робота

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