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Чиновниця назвала категорію пенсіонерів, яких найбільше недооцінила держава

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чиновниця назвала категорію пенсіонерів, яких найбільше недооцінила держава
Заслужена працівниця соціальної сфери розповіла, що громадяни, які працювали за кордоном, часто повертаються в Україну і просять про соціальну пенсію
фото: Depositphotos

«У селах пенсіонери, які працювали у колгоспах, вони всі на мінімальній пенсії»

Люди, які весь вік пропрацювали у колгоспі, нині отримують пенсію близько 3 тис. грн, що лише на кілька сотень гривень більше за ту, яку отримують ті, хто взагалі не працював. На це в інтерв’ю «Главкому» звернула увагу заслужена працівниця соціальної сфери України, заступниця керівника Управління соціального захисту Шевченківської районної адміністрації у столиці Тетяна Зінченко.

«У селах пенсіонери, які працювали у колгоспах, вони всі на мінімальній. А праця там яка була пекельна: на полі, під сонцем, без води... І зараз біля 3000 грн?», – зауважила фахівчиня.

Зінченко зазначила, що за роки Незалежності цією проблемою ніхто не переймався: «Бувало, депутати приходили до мене з різних питань. І я з одним з них спілкувалася. Він запитує: а скільки там зараз мінімальна? Я йому й кажу скільки вона було на той момент: умовно 2300. А він перепитує: 2300 в день? Я кажу: у місяць. У нього такі очі… І це не смішно. І це не казка. Це я вам описую епізод зі свого життя. Я здивувалась: невже він взагалі не чув нічого».

Заслужена працівниця соціальної сфери висловилася і про тих громадян, які працювали за кордоном, а тепер повертаються в Україну і просять про соціальну пенсію, навіть не маючи при цьому мінімального стажу.

«Ну ти ж працював там (за кордоном – «Главком») 20-30 років, але «давай пенсію» тут, в Україні. Бо «не може вижити». Причому, коли вони її (соціальну пенсію – «Главком») отримали, їдуть собі далі», – розповіла Зінченко.

Нагадаємо, що, словами Тетяни Зінченко, ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу.

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Теги: пенсіонери соцвиплати пенсія

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