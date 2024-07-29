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Доплата до пенсії: у кого збільшиться розмір виплат у серпні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Доплата до пенсії: у кого збільшиться розмір виплат у серпні
Надбавку нарахують пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років
фото: depositphotos.com

Щомісячна компенсаційна виплата встановлюється особам, у яких загальний розмір пенсії не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні

У серпні у деяких українців збільшиться пенсія, йдеться про людей, які отримають право на доплату за віком. Надбавку нарахують пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років.

Питання встановлення вікових надбавок регулюється постановою Кабінету міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Відповідно до неї така щомісячна компенсаційна виплата встановлюється особам, у яких загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2020 рік (10 340,35 грн).

Компенсація виплачується у таких розмірах:

  • особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку – у розмірі до 300 грн;
  • особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку – у розмірі до 456 грн;
  • особам, яким виповнилося 80 років і більше, – у розмірі до 570 грн.

Якщо у людини пенсія вища за 10 340,35 грн, то вікова надбавка не встановлюється.

Нагадаємо, 13 червня до Конституційного суду зайшло подання 56 народних депутатів. Обранці без зайвого галасу просять про одне делікатне для них питання – визнати неконституційними окремі норми законів щодо пенсійного забезпечення депутатів. Якщо суд піде назустріч – то нардепи попередніх скликань відчують «покращення життя все сьогодні» – і під час війни отримають підвищення пенсій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

До слова, у бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.

Читайте також: Пенсійний фонд повідомив, які види пенсії доступні для військових
Теги: пенсіонери соцвиплати гроші пенсія

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